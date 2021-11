Sist søndag lot Mercedes den meksikanske Grand Prix-en skli når lyset ble slukket. Max Verstappen, Læreren i et godt fly klarte å overraske polarmannen Voltaire Potass Og skled til venstre for å forsinke bremsingen hans på en ekstrem måte (25m høyere enn alle andre!). En avgjørende manøver kontrollerte Red Bull kjøreløp og lot det vinne uten debatt.

Etter at flagget er kontrollert, erklæringene Toto Wolf og Louis Hamilton Hørtes ut som en kritikk av den andre mesteren av verdensmesterlaget, Voltaire Potass.

“Hvis Voltaire hadde dratt bedre, kunne jeg ha engasjert meg i ambisjonen hans. Hamilton snakket på en pressekonferanse for en uke siden. Men jeg befant meg ved hans side på høyre side av veien. Fra det øyeblikket av måtte ingen prøve å drukne meg. Jeg trodde Voltaire ville gjøre det samme ved siden av veien hans, men han lot døren stå åpen for Verstappen.

Planen for Mercedes var klar: Potass, som måtte ofre seg selv, fikk først i oppgave å gi ambisjoner til lagkameraten. Dette er hva den avslører James Walls, Star Brand Strategy Director.

“I Mexico er hastigheten du nærmer deg det første hjørnet med høyere enn andre runder. Raskere enn Monza og Sotsji, der den rette linjen for sving 1 er lengre, men makshastigheten er lavere. Hadde en god start, ville trusselen måttet plukke opp Voltaire Lewis i opprøret hans for å stoppe Verstopen. Dessverre viste avgangen seg å gå litt tregt. Ikke så mye ble sett fire meter unna, men det var nok til at Louis ikke lurte bak på vår andre bil.

Passende pakke Verstappen, Som er veldig sen bremsing. En manøver var mulig da Red Bull-sjåføren var på siden av veien og ga maksimalt grep. Sju ganger verdensmesterkupp.

“Max var på rett spor, på den rene siden, han forsinket bremsene ganske mye, og jeg har ingen selvtillit …”

James Walls, Verstappen var forventet å dra nytte av bedre bremsing, men Red Bull-rytteren Mercedes overgikk forventningene. “Grepet på høyre side av banen var lavt, men bremseforskjellen skulle bare vært noen få meter. Det ble etter hvert veldig viktig. Da Verstappen ble spurt etter løpet var det klart. Han forsinket bremsingen så mye som mulig og dro dit litt intuitivt i håp om at det skulle gå over. Til slutt, i det øyeblikket løpet ble avgjort, ble seieren spilt.