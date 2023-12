Vi besøkte fabrikken hvor alt ferskt kjøtt som selges på Aldi tilberedes: «2,5 millioner stykker, bare for høytiden»

Meat for You-fabrikken ligger i Ubay, ved bredden av Albert-kanalen. Dette navnet betyr kanskje ikke noe for deg, men det er fabrikken hvor alt ferskt kjøtt transporteres og skal behandles for å nå alle Aldi-butikker i landet. Vi var i stand til å besøke dette selskapet som lager massevis av pølser, spyd, kjøttstykker og andre gourmetretter gjennom hele året.

Noen dager før årsavslutningsferien var det klart at alle produksjonslinjene gikk for fullt. «Dette er åpenbart vår travleste periode i året, og de to siste ukene av desember representerer en betydelig del av vår årlige omsetning“, forklarer Luc van de Vijver, Meat for You-prosjektleder. Stekeperioden er også veldig viktig, men den strekker seg over flere måneder, så den er lettere å administrere. Her mottar vi alt kjøtt – med unntak av fjørfe produsert på et annet sted – fra slakterier og prosessstykker som så selges i Aldi-butikker.«

Vi snakker om utvalget av ferskt kjøtt som er tilgjengelig i hyllene, ikke produktene som selges hos Renmanns slaktere, som har sin egen leverandørkjede.

Aldi, kjøttfabrikk, helligdager, nyttår, brygge, slutten av året, grossist, slakterbutikk ©cameriere ennio

I mer enn en time kunne vi besøke den 12.000 kvadratmeter store fabrikken, hvor rundt 190 personer jobber for tiden, inkludert rundt førti vikarer som har kommet for å forsterke teamene som forberedelse til årsavslutningsløpet. Fabrikken slutter nesten aldri å fungere. Nattevakten starter kl 23.00, og dagvakten starter kl 06.00. Rundt klokken 17 blir alle lastebilene lastet og setter kursen mot Aldi-varehusene, før de ankommer butikken neste morgen.

I denne høytiden dreier produksjonen seg hovedsakelig om to produkter: gourmetfonduebrett og brygger. «I løpet av de syv ukene før og under ferien skal 2,5 millioner kjøttstykker forlate fabrikken«, kommenterer Aubrey Watrin, produksjonssjef hos Meat for You. Vi er i stand til å lansere 600 til 700 brett i timen. For brødsmuler alene har vi tre typer, tonn av hver.«

Denne fabrikken oppfyller selvfølgelig alle hygienestandarder. Vi ble utstyrt som astronauter under besøket, og hver gang de gikk inn i et verksted krevde det at arbeidere og besøkende vasket hender og føtter to ganger.

Meat for You har jobbet utelukkende med Aldi, siden den første kontrakten ble signert i 2017.Vi restaurerte et gammelt slakteri og ombygde alt til en topp moderne fabrikk.sier Luc van de Vijver. Hver produktlinje er produsert for å passe produktene bestilt av Aldi. Utvalget kan endres ofte, for ikke å snakke om testene som gjennomføres ved å lansere noen nye produkter i hyllene. Vi må kunne tilpasse oss.«

På helligdager var alt klart uansett for å møte etterspørselen, spesielt på nyttårsaften når vi forventer rekordsalg, fra Aldi, da vallonerne er fans av fondue Bourguignon, og flamerne generelt sett foretrekker fortauene.