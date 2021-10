“Vi blir betalt som konger”: Vincent Moskva avslører lønnen sin for “Dancing with the Stars”

“Dette er veldig alvorligDen 56 år gamle rugbyspilleren husket først opplevelsen sin på L’instant de Luxe. TF1. Og legg til: “Å danse er så vanskeligVincent Moskado, en tidligere idrettsutøver som har blitt forvandlet til TV- og radioprogramleder i dag, deltok faktisk i den niende sesongen av Dance with the Stars. Han danset tre bonuser med Candice Pascal før han ble utvist. “Jeg spilte boksing, jeg spilte rugby, Han forklarer til Jordan de Lux. Du får meg til å forstå det Dans med stjernene, Det er ikke en konkurranse. Det var et morsomt og underholdende øyeblikk. Enten jeg blir sist eller først ferdig, vil jeg vokse meg. Dette er en trekonkurranse (…) Vær hyggelig mot den første også, men pump for danseren “

“80 000 til 90 000 euro“

På lønn ønsket Vincent å være opplagt i Moscow Star Play. “Men selvfølgelig betales vi som kongelige. Ellers skal jeg ikke si. Det er vakkert … når du først har lest det, lønner det seg“, ler han før han dropper beløpet.”80 000 til 90 000 euro“.

Et godt beløp legges til hans månedlige kolonner ved RMC hvor han har vært offiser i mange år. “På RMC bor jeg godt… 6000 euro per måned”, bekreftet utstederen Super Moscado Show På radioen fra 15 til 18. RMC.