«Vi bør snakke om det»: Paris Hilton og Williams Belong

Gjennom en samtale forstår Paris at Michael jobber i et stort teater i Brussel (KVS, Royal Flemish Theatre) og at han har nøklene til dette teatret i lomma. Hun ber ham ta henne dit umiddelbart for å se ham. Michael gjør det selv om det betyr å bryte noen grunnleggende kjøreregler.

Denne historien er åpningen av Michel de Kocks siste bok, utgitt på fransk under tittelen Bare fantasien kan redde oss. Forfatteren forsikrer at møtet hans med Paris Hilton faktisk skjedde. Skal vi tro det? Sist torsdag ga han oss bevisene på showet Vi må snakke I LN24.

Vi bør snakke om det: Belong er en hårsbredd unna seier

Utover boken hans, seks måneder før valget, ønsket vi å spørre Michel de Kock om landets politiske fremtid og Flandern. Som en påminnelse ble medlemmet av Vlaams Belang nylig med i styret for Royal Flemish Theatre, og han ønsker absolutt å bruke makten dette gir ham. La oss også huske at hvis flamingene hadde stemt nå, ville denne samme Belong vært det første partiet i Flandern med 27,5 % av stemmene, ifølge den siste meningsmålingen.

N-VA (21 % kreditt) ville vært nok til å bryte helselinjen, som er mer løselig i Flandern enn i fransktalende Belgia, for å få fotfeste på høyresiden i Belgia. Som om det er behagelig rundt huset vårt. En slik hendelse vil få konsekvenser på føderalt nivå og dermed i våre daglige liv.

Spørsmål til Michael de Kock: «Dette medlemmet av Vlaams Belang, som satte ham i styret for teateret ditt?» Svar: «Det er den flamske regjeringen. Han er kulturministeren. Det er en måte for N-VA og N-VA å si til sine velgere, se, vi kan samarbeide med Belang.

I mer spesifikke områder har minipauser av sanitærhagen allerede funnet sted i Flandern. Det har akkurat begynt.