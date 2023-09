«Vi bør ta disse stegene før vi fyller 40»: Hvordan leve 20 år

Det er mulig å skyve datoen for hans død tilbake. Uansett, dette er en amerikansk studieAmerican Heart Association. Å ta i bruk sunne vaner kan forlenge forventet levetid med mer enn 20 år.

27 000 mennesker dør av hjerte- og karsykdommer hvert år. I Belgia gjør teknologiske fremskritt det mulig å bedre bekjempe disse sykdommene. «Det er i bedring«, sier Christophe Larouelle, leder for kardiologisk avdeling ved Saint-Luc de Beauge-klinikken. Primær forebygging er imidlertid avgjørende.

Budskapet fra den belgiske kardiologiske ligaen er klar: du bør trene regelmessig fysisk aktivitet, spise et balansert kosthold og slutte å røyke. I følge en amerikansk studie kan det å praktisere disse vanene forlenge levetiden vår: «Dette er en svært seriøs fagfellevurdert studie«, bemerker Christophe Laruelle. Vi snakker «Hvis disse tiltakene tas før fylte 40 år, 24 år for menn og 21 år for kvinner.»