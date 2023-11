«Vi er bekymret»: Cavade-arbeidere bryter tausheten etter voldtektsanklager | Mennesker

Avgjørelsen følger en voldtektsklage mot verten som allerede var anklaget for å ha sendt seksuelle meldinger til en mindreårig. Det er imidlertid ingen ord om hvorvidt kontraktene er suspendert. Dette er spesielt bekymret for vertens ansatte.

«Ingenting er avgjort», sa en person nær saken til våre kolleger ved Le Parisien. «Det er vanskelig for teamet hans. Vi er bekymret fordi mange av oss er betalt av selskapet og ikke av NRJ,» erklærte en ansatt i Kawts produksjonsselskap Be Aware. «La oss vente og se…» En annen ansatt sa opp selv.

Sébastien Cauet ble ansatt av NRJ ikke bare som programleder, men også som produsent. Hvis vertens kontrakt ennå ikke er offisielt suspendert, vil det å skille seg fra ham være et alvorlig slag for kanalen. For, som L’Informé påpeker, står den for ikke mindre enn en fjerdedel av radioens omsetning.