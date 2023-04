«Vi er ikke her for å vedta lover eller for å fortelle stormesteren våre ideer om pensjoner eller Ukraina.»

«Frimureriet tar sikte på å gjøre verden til et bedre sted. «Vil Serge Delude, provinsiell storsekretær i den franske nasjonale storlogen Champagne-Ardenne, bruke den andre tittelen som en hån mot frøken Frankrike? Ikke egentlig, bare hør på den nasjonale stormesteren i menneskerettigheter, Amande Pichegru: «Vi har en plan for et fritt organisert samfunn gjennom bruk av mottoet til vår republikk: frihet, likhet, brorskap. »

I nesten tre århundrer har frimureriet stolt på sine ritualer og skjulte aktiviteter. I dag vier 180 000 «brødre» og «søstre» i Frankrike (fire ganger flere enn i 1950), fordelt på rundt tjue sekter, seg til esoterisme. Utover Georges Serignac, stormesteren i Grand Orient of France, beskriver andre frimurere, enten de er anonyme (fornavn endret) eller ikke, i 2023 for våre franske kolleger deres motivasjoner for denne ideen. Arbeid intelligent og enhetlig med temaer.

Bror Gabriel i Grand Orient of France understreker: «Åpen for alle, men ikke for ekskludering av den andre, så det er ingen mennesker i våre loger som uttrykker hat, rasisme eller fremmedfrykt… Så, advarer Amande Pichegru, «Til forbedre samfunnet, du må først forbedre deg selv».

«Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Et verk om seg selv i en sekulær åndelig oppstigning», oppsummerer Amande Pichegru. «Det innebærer også å lytte til andre brødre», legger François til, initiert i Grand Orient i 2001. Begrensninger», fortsetter Marnois.

«Å være frimurer lar meg jobbe med mine svake sider og forbedre mine sterke sider. Det lar meg oppføre meg i en loge i en sekulær verden,» oppsummerer François. «Vi bruker indeksen, hammeren og meiselen til å jobbe med vår framgang. Vår firkantede stein vil bli integrert i frimureriets byggverk, og den vil skinne i samfunnet», forklarer Serge Delude før han avslutter: «Jo bedre mannen, jo bedre samfunnet. »

«Og kvinnen», insisterer Amande Pichegru, menneskerettigheters første blandet underkastelse. Til slutt advarer Francis søkere. «Frimureri er ikke gruppeterapi, eller en måte å gjenopprette ens image eller gjenvinne jomfrudommen. »

Påvirke beslutningstakere?

«Vi er ikke her for å vedta lover eller bringe våre ideer om pensjoner eller Ukraina til Stormesteren,» advarer Serge Delude. «The Grand Orient er ikke et politisk parti», bekrefter Gabriel, «men med menneskelighet og vennlighet veileder vi samfunnet …»

Kommentar inspirert av François. «Forstøvningen og umiddelbarheten i samfunnet vårt avslører begrensningene til langvarig frimureri. Vi må bygge på planen og gjenoppbygge den.»

«Det er klart at vi ikke lenger vil påvirke samfunnet på samme måte.»

For å måle dette tapet av innflytelse, minner Gabriel om at under Den tredje republikk (1870-1940), «var 80% av politikerne frimurere, noe som ikke er tilfelle i dag når andre kretser forandrer oss (takk, Reflection Club» osv.). ). Det er tydelig at vi ikke lenger påvirker samfunnet på samme måte, og vår innflytelse er ikke relatert til antallet frimurere i Frankrike.

Til nettverk?

Populære bilder assosierer ofte frimureriet med avvikende praksis. «En mafiaånd, spesielt i sør, var i stand til å herske i femten år til», innrømmer Serge Delude. «Men hvis en bror deler ut visittkortene sine i templet, vil han ikke gjøre det to ganger! »

Før gjennombruddet i 1940. «Som jødene, led frimurerne av forfølgelse. Hvis dette styrket vår hemmelige kult, førte det også til teorier om en jødisk-frimurerisk konspirasjon. Oppmerksomhet, våre samtalepartnere benekter ikke brødrenes eller søstrenes overtredelser. «Noen kan alltid snu seg. bort, deres skandaløse ambisjoner tar over den frimureriske. Så du må hele tiden omarbeide deg selv, advarer Gabriel.

Utdaterte ritualer og hemmelige kulter?

«Våre ritualer, avledet fra antikke og middelalderske tradisjoner, har den store fordelen av å gi en struktur og en velprøvd metode, og etter tre århundrer med opprettelsen er frimureriet fortsatt kraftig», feier Georges Serignac. Når det gjelder hemmelig tilbedelse, «Det er ikke slik. Vårt arbeid er ikke åpent for de som ikke er en del av frimureriet, som i alle samfunn. Ellers kan alle komme uten å kjenne reglene med det utrente øyet. Så er det Frimurerhemmelighet (man kan ikke avsløre den til et medlem av en bror som ikke ønsker det), noe som gjør at identiteten til frimureriet kan bevares. .