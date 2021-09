Vi er ikke i verdensklasse, sier Van Gaal til nederlandsk

Louis van Gaal begynte sin siste periode som Nederlandstrener med 1-1 uavgjort mot Norge onsdag og sa at prestasjonen viste at hans side ikke var i verdensklasse.

70-åringen hadde bare to dager med trening med laget før VM-gruppe G-kvalifiseringen, og sa senere at laget hans hadde vært for slurvet og ute av form.

Gjestene måtte slå tilbake etter at Erling Haaland scoret for vertene og overlevde en skrekk i andre omgang da den 21 år gamle spissen traff treverket, men Denzel Dumfries kunne også snappet alle tre poengene fra nederlenderne med det siste sparket . av partiet.

“Vår motstander forsvarte i en veldig kompakt plass, og det gjorde det vanskelig, og i slike situasjoner må du være veldig kreativ og solid med ballen. Og det var vi ikke … vi mistet ballen i situasjoner som jeg ikke trodde var nødvendig, sier Van Gaal til journalister.

“Jeg fortalte spillerne at vi hadde vært uforsiktig. Men det er også på grunn av måten Norge spilte på.

“Vi tror kanskje at dette nederlandske laget er i verdensklasse, men det er det ikke. Vi må fungere som et lag. Norge spilte veldig godt som lag ”.

I tillegg til å score et poeng underveis, var det en ekstra fordel for nederlenderne da gruppelederne Tyrkia ga fra seg et sent mål til Montenegro for 2-2 uavgjort i Istanbul.

Van Gaals lag følger Tyrkia med ett poeng i gruppen.

“Men hvis vi ikke begynner å vinne kamper, fortjener vi ikke å bli øverst i gruppen,” sa Van Gaal.

Nederland tar imot Montenegro i Eindhoven på lørdag og deretter Tyrkia i Amsterdam neste tirsdag i de to neste kvalifiseringskampene.