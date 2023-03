«Vi er knust over den nåværende situasjonen,» sa den unge kvinnen, som identifiserte seg som Madeleine.

Nylig dukket Julia Wendell opp på Dr. Phil for å si at hun tror at lille Madeleine McCann, som ble savnet mens hun var på ferie i 2007, er tøff som jern. Under showet delte den unge kvinnen til og med «bevis» på det hun sa. , forklarer The Mirror.



videoer

Likevel, mens den unge polske kvinnen ser ut til å tro på historien hennes, er ikke dette tilfellet med familien hennes, som fortsetter å benekte uttalelsene hennes. Julia forklarte at hun var «ødelagt» av situasjonen.