Vi er nå sikre på at de grunnleggende ingrediensene i livet eksisterte på overflaten

Siden 2012 har Rund Curiosity utfører sonder på overflaten av Mars med sikte på bedre kontroll Klimautviklingen til den røde planeten og vanntilgjengelighet Væske I sin fortid, men avgjør om Mars noen gang kunne støtte liv eller ikke.

Nå hvis vi vet det Mange innsjøer og elver Mars formet landskapet og dets Klima Dagen var gunstig for livet, og det var ennå ikke påvist direkte biologiske spor. Uansett, forskerne fortsetter å leteutseende av livet.

En mengde organisk karbon som kan sammenlignes med den i enkelte landområder

I 2014, nysgjerrighet En rekke eksperimenter ble utført for å måle dens fraksjon Karbon Totalt organisk materiale på Mars. Etter åtte år med dataanalyse er resultatene endelig tilgjengelige i tidsskriftet PNAS Og bergarter fra Mars er relativt rike på organisk karbon, en av nøkkelingrediensene for å sette kinetiske kjemiske reaksjoner. Prebiotika Og mulig Konstruksjon Biologiske molekyler.

Det er en stund siden forskere oppdaget spor av organisk karbon Rød planet. Men å vurdere den tilgjengelige mengden er en viktig parameter som bestemmer livets vekstpotensial. Resultatene er overraskende fordi de viser at bergarter fra Mars inneholder en betydelig brøkdel av organisk karbon som kan sammenlignes med enkelte landområder. Riktignok ligner verdiene på tøffe miljøer med utarmet organisk karbon. Oppbevaringssted topografi), som Atacama-ørkenen, men dette er oppmuntrende resultater når det gjelder Mars. Fordi det viser at nok karbon er tilgjengelig for konstruksjon (mening). Organiske molekylerDet er grunnlaget for alle livsformer kjent til dags dato.

Vann, karbon, energikilder…alle ingrediensene i livet sammen

Totalt organisk karbon er definert som mengden karbonatomer bundet til organiske molekyler (vanligvis sammensatt av hydrogenatomer).Oksygen og D»Nitrogen) hvis mesteparten av det organiske karbonet på jorden er av biologisk opprinnelse, kan det være av ikke-biologisk opprinnelse, spesielt Meteoritter, vulkansk aktivitet eller en eller annen kjemisk reaksjon på planetens overflate. Tilstedeværelsen av organisk karbon på Mars beviser ikke på noen måte at livet har utviklet seg på planeten.

Sammen med flytende vann er den betydelige tilstedeværelsen av organisk karbon på den annen side et nytt element, noe som indikerer at de grunnleggende ingrediensene for liv var til stede på Mars for noen milliarder år siden. Det ville ha vært et Gale-krater der Curiosity ville ha utviklet seg Et sted som er gunstig nok for livets opprinnelseForuten vann og karbon er det andre viktige elementer i økosystemet: ressurserEnergiLav surhet, oksygen, nitrogen og svovel.

Så nysgjerrighet kan være godt plassert for å finne de første sporene etter det ettertraktede marslivet. Men hvis de eksisterer, vil det være vanskeligere å få tilgang til dem enn vi trodde.

Se gjennom søkestrategien for organiske molekyler som aminosyrer

Et nytt eksperiment ble utført av NASA For virkelig å ha en sjanse til å finne organiske molekyler, måtte roveren bore ned til to meter dypt inn på Mars. Dette gjelder spesielt søkAminosyrerDet kan være av biologisk opprinnelse eller ikke, men i alle tilfeller anses det som byggesteiner for konstruksjon. proteiner. Imidlertid syrer Aminosyrer er skjøre og kan lett ødelegges Kosmiske stråler Tynn når overflaten på mars Atmosfære Gir ikke effektiv beskyttelse. For tiden borer rovere til fem centimeters dybde. På denne dybden anslår forskere at aminosyrer blir ødelagt på bare 20 millioner år. Å vite at livet på Mars kunne ha utviklet seg for milliarder av år siden, virker helt nytteløst å utforske denne grunne skalaen.

Disse resultatene er publisert Astronomi, viser behovet for å implementere en ny søkestrategi for rovere som er i drift, som dessverre ikke er utstyrt for å bore til ønsket dybde. En løsning må finnes Utendørs avlinger Nylig avslørte dype områder som små nedslagskratere som er mindre enn 10 millioner år gamle eller materiale som kastes ut fra slike kratere.