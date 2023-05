«Vi er neste på listen»: Carrefour-butikker taper 61 millioner euro i 2022, fagforeninger bekymrer seg

Etter Delhaize, Mestdagh, Colruyt (med Dreambaby) eller til og med Aldi, vil Carrefour-gruppen være det neste stedet for sosial konflikt? I 2022 registrerte Carrefour Belgia et tap på €61,6 millioner. Diskusjoner mellom ledelsen og fagforeningene foregår i en rolig atmosfære.

Rundt 200 personer blokkerer Delhaizes bil, i Uccle: namsmenn og politi griper inn for å få gratis tilgang

Den harde konflikten i Delhaize kan ha gjort fagforeningene mildere. Thierry Testart, CNE Umbrella Federation: «I dag er den tilsynelatende roen et lokkemiddel. Hvis ledelsen ennå ikke har varslet drastiske tiltak, tror jeg det er fordi ledelsen drar nytte av det dårlige bildet av sine konkurrenter som er «dårlige» franchisegivere.

Det er kjedens lov. Etter Delhaize husker vi også Mestdagh eller Colruyt med Dreambaby for noen uker siden: denne gangen er Carrefour i sikte. Det har vært diskutert mellom ledelsen og fagforeningene, fordi budsjettene for 2022 er mørke: Carrefour har tapt nærmere 62 millioner euro. Fagforeninger er ikke helt betryggende.

Spesielt siden Carrefour-gruppen så salget øke med 10 % under konflikten i Delhaize og Mestdagh. «Når dette stopper eller reduseres nok, tror jeg selskapet vil kunne kunngjøre sin fremtidige plan.» Og i denne planen er det en overgang fra Joint Commission 312 til 202. Det er mer økonomisk for arbeidsgiveren, og mindre attraktivt for arbeiderne, fordi lønningene i Carrefour er de høyeste.

Pierre Alexandre Billet, økonom utvikler: «I regnskap, hvis du ser på tallene, er det en kostnad som Carrefour må sette spørsmålstegn ved.»

Så Carrefour, blir det neste sosiale konflikt? «Ja, vi er neste på listen.løs Thierry Testart som fortsetter: «På franchisenivå vet jeg ikke.»