«Vi er spesielt glade for å innovere igjen, det vil hjelpe kundene våre»

Vi fortalte deg om det forrige måned, det er nå en realitet. Siden begynnelsen av mai har Proximus gitt sine kunder en ny B-Box. Sistnevnte mål er å bli mer effektiv, men fremfor alt innlemme Wi-Fi 6-standarden. «Vi baner vei for raskere, smartere, tryggere og mer energieffektiv Wi-Fi», bemerker operatøren.







Men i praksis må du huske på at denne fartsgevinsten ikke vil merkes av kundene. Den virkelige forskjellen og fordelen med denne nye ruteren er dens evne til å administrere et stort antall tilkoblede enheter. «Wi-Fi 6 påvirkes mindre av andre Wi-Fi-nettverk,» forklarte Proximus-talsperson Aaron Fino til Geeko. Tilkoblingstiden er også forbedret på grunn av mindre ventetid når mange enheter får tilgang til Wi-Fi 6-ruteren samtidig

Hvis dette Proximus-forslaget har fordelen av en liste, er det viktig å sikre at de forskjellige enhetene dine faktisk er kompatible med Wi-Fi 6.

«Vi vet hvor viktig det er for kundene våre å ha en rask og pålitelig Wi-Fi-tilkobling. Så vi er spesielt glade for å innovere igjen ved å introdusere den første Wi-Fi 6 internettboksen. Denne smarte teknologien vil gjøre det mulig for Proximus-kunder å surfe Internett opptil 40 % raskere, samtidig som det reduserer tiden som kreves for å koble til enhetene deres. Dessuten vil den nye Wi-Fi-standarden øke dekningen av Internett-nettverk og redusere strømforbruket betydelig – et punkt som ligger oss spesielt nært. repeatere og Internett-bokser med Wi-Fi 6 og Mesh (Den såkalte «Mesh»-teknologien består av en gruppe Wi-Fi-stasjoner som kommuniserer med hverandre i en «mesh»-struktur. Dermed tilpasser hele nettverket seg dynamisk til behovene når det gjelder datavolumer ved intelligent fordeling av belastningen for å sikre stabilitet og maksimal produktivitet med mer omfattende dekning enn noen gang, og dette på en måte som er 100 % gjennomsiktig for brukeren (redaktørens notat), opprinnelig ble det innebygd i tilbud for nye Flex Fiber-kunder, men vil gradvis bli lagt til våre øvrige tilbud, slik at alle våre kunder etter hvert kan dra nytte av det.» forklarer Gu M. Putin, administrerende direktør i Proximus Group.

Reservert tilbud

For kunder som ønsker å motta denne nye boksen, vær oppmerksom på at den nye boksen er reservert – i prinsippet – for nye kunder som velger den største «fiberoptiske» eller «kobber (VDSL) pakken». For personer som allerede har et abonnement, spesifiserer Proximus at de kan få det gratis ved å velge å ha den største «fiberoptiske» eller «kobber (VDSL) pakken.» Kort sagt, den nye b-boksen vil være gratis for alle kvalifiserte pakker.

For andre vil det være nødvendig å væpne seg med litt tålmodighet – ingen dato er bekreftet av operatøren (det kan gjøres etter juni 2022) – og fremfor alt å få tak i lommeboken. Proximus har allerede annonsert at folk som ønsker å få denne nye b-boksen uten å endre abonnementet må betale. Hva er prisen ? Ingen betaling er foretatt på dette tidspunktet.