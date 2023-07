«Vi er veldig spente»: Helgen lover å bli travel i Javentem ved starten av fransktalende ferier

Ferien starter virkelig i kveld for fransktalende! På Zaventem er det allerede overfylt, med 80 000 passasjerer ventet i dag. Til tross for folkemengden blir vi møtt av smil i avgangshallen.

I følge turoperatøren TUI vil fransktalende familier være flere enn de i 2022, med 9 % flere bestillinger. Hoveddestinasjonen er Spania, etterfulgt av Hellas og Tyrkia.

Andre, som Christian og Nicholas, valgte destinasjoner utenfor Europa: «Vi skal til Texas og New Mexico, gjennom Montreal, vi skal til Dallas, og vi skal sykle dit. Dette er fjortende gang, Amerika«.

I morgen er det ventet 71.000 og 77.000 på søndag. Helgen lover å bli travel, så det er best å planlegge besøket på forhånd: «Passasjerer anbefales alltid å ankomme 2 timer før en Schengen-flyvning og 3 timer før en ikke-Schengen-flyvning.«, advarer talskvinne for flyplassen Nathalie Pierrot.Vi laget et verktøy for små bokstaver kalt Bruce på nettstedet vårt. Det er veldig enkelt, du skriver inn flynummeret ditt og du får all informasjon og spesielt det beste tidspunktet for å ankomme flyplassen«, legger hun til.