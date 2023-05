Vi fikk et glimt denne helgen.

Det er første gang sol og vind er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen etter strøm i landet vårt. I detalj produserte fornybar energi på mandag, mellom klokken 13.00 og 13.30, 8.303 megawatt elektrisitet, som er rekord, ifølge Elia. Søndag gikk også fornybar energi bra med den høyeste produksjonen på 7.695 megawatt. Den forrige rekorden går tilbake til 2022 (7.112 MW).

På sitt høyeste gjorde fornybar energiproduksjon mandag det mulig å dekke alt strømbehov i helger eller helligdager. Elijah bekrefter at dette aldri har skjedd før.

For den føderale energiministeren, Tinne Van der Straeten, viser dette at energiomstillingen skjer i «going speed». «Denne helgen fikk vi et innblikk i fremtiden for vår grønne energi. Jo mer vind og sol, jo lavere priser. Men dette krever mer fleksibilitet fra systemet,» legger ministeren til.

Den høye generasjonen av fornybar energi, kombinert med det lave forbruket, resulterte i en negativ prisubalanse på -658 euro per megawattime (MWh). For å rebalansere markedet, betales storforbrukere for strømforbruk. Vindturbinene måtte også stenges. «Stopp vindturbiner når vinden blåser verden opp ned», beklager ministeren fortsatt. Fleksibilitet vil være nødvendig gjennom opprettelse av batteribassenger, som er i stand til å absorbere overflødig produksjon og gjenopprette den ved behov. I tillegg til prisubalansen var strømprisene på grossistmarkedet svært billige denne helgen, og nådde til tider €-90 per MWh.