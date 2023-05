«Vi fikk ikke bonuser»: Philip ser veiavgiften økes med €30 på ett år, hvordan forklarer vi det?

«vi blir ikke belønnet»

For Philip er dette fortsatt urettferdig. For da han kjøpte bilen sin i 2021, ønsket han seg en grønnere bil: Jeg er 62, og bor på et rekkehus i Mouscron, så en elektriker med ladeuttak vil ikke fungere. Vi ble gjort til å forstå at vi ville betale mindre i skatt med hybriden. »

Les også En liten registreringsavgiftsrevolusjon: Her er det som snart endrer seg

Veiavgiftsbeløpet bestemmes av motorkapasiteten. For en elbil er beløpet 92,93 euro (til neste indikator). Men for et hybridkjøretøy, som Philips, er det varmemotorens egenskaper som tas i betraktning for å beregne størrelsen på veiavgiften. For Mouscronnois er det en skuffelse: » Vi beskattes som en 1800cc hybrid eller ikke, de bryr seg ikke! Vi blir ikke belønnet. »

«For samme bil betaler vi 100 euro mindre»