“Vi forstår at dette er urovekkende for kundene våre, og vi beklager ulempene dette har medført”

Du trenger ikke å lete etter en liten krukke med Nutella under din neste shopping hos Colruyt. Etter priskonflikten med produktet selges pålegget midlertidig ikke lenger i supermarkedet.

Som De Tijd forklarer, ønsker produsent Ferrero å belaste butikkens økte produksjonskostnader, noe Colruyt avviser, for å kunne fortsette å tilby attraktive priser til sine kunder. Derfor er pakker med Nutella med en vekt på 400 gram “midlertidig utsolgt”, som kan leses på den lille etiketten i hyllene. 900g er der fortsatt, men kanskje ikke så lenge.

Colruyt håper å finne en løsning raskt, men han vil ikke gi etter for presset. Imidlertid har Nutella 60 % av markedsandelen i Belgia og er en stor produsent. “Vi forstår at dette er opprørende for kundene våre, og vi beklager ulempen,” sa en talsperson for Colruyt til Tijd.

Ifølge De Tijd blir andre merker mer konservative på Colruyts hyller, som Unilever (Sanex), Colgate-Palmolive (Zwitsal) eller Mondelez (Lu). Men Colruyt ville ikke si mer…