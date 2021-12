Vi forteller deg mer om denne smarttelefonen!

Når det nærmer seg slutten av året, ser du etter gaveideer? Hvis du tenker på å gi en smarttelefon til noen nær deg, har OPPO deg dekket.

Du vil også være interessert

Leter du etter en smarttelefon som vil overleve flere år med god og lojal tjeneste? OPPO A16 kan være svaret på plagene dine. Til € 169,90 i Cdiscount per 1. desember er dette en av de beste prisene på markedet for smarttelefoner på startnivå. La oss ta en nærmere titt.

Hvorfor bli forelsket i OPPO A16?

Med en diagonal på 6,52 tommer er OPPO A16 en flott smarttelefon uten å gå over bord. Denne store størrelsen lar deg få plass til en plate i Vedtak HD + 720p, samt et enormt 5000 mAh batteri som gir deg 2 dager medautonomi. For å legge til litt variasjon er OPPO A16 tilgjengelig i 2 farger: blå og svart. Øst farge Den kommer for å kle den avrundede designen som gir et komfortabelt grep på smarttelefonen. Med en rustning på metall Og med en vekt på 190 gram holder OPPO A16 godt i hånden og gir et ekte inntrykk av soliditet. Perfekt plassert på kanten av smarttelefonen er en sensor D ‘digital utskrift for å låse den opp nesten umiddelbart.

3 fotografiske linser er montert på Fra av smarttelefonen. Dette systemet består av et 13 megapikslers vidvinkelobjektiv med autofokusmodus, et makroobjektiv og en dybdesensor. Drevet av kunstig intelligens kan denne trioen overraske deg, spesielt med tanke på prisen. Bilder kan tas både dag og natt og kan tas på et øyeblikk. Foran er et mål selfie 8 megapiksel kamera som tar seg av bildefangst.

Opptreden ved avtale

Under panseret har OPPO A16 en åttekjerners Mediatek Helio G35-prosessor med en hastighet som kan gå opp til 2,3 GHz, 4 GB RAM og 64 GB lagringsplass. Lagring kan økes takket være tilstedeværelsen av et microSD-kortspor. Ved å legge til en microSD kan du tillate opptil 256 GB lagringsplass. Prosessoren og dens 8 kjerner lar deg utføre alle oppgavene dine uten nedgang eller krasj. ColorOS 11 kjører strålende på OPPO A16, og smart bruk av AI og Google Assistant vil oppnå mye med lite.

Optimalisert lading som vanligvis bare finnes på dyrere modeller er faktisk tilgjengelig her for å gå sammen med det enorme batteriet. Faktisk vil opplading av den være mye mer indikert om natten på grunn av størrelsen som kan føre til lengre ladetider. For å bevare den totale batterilevetiden og unngå slitasje som kan være relatert til å la smarttelefonen være tilkoblet over natten, har OPPO integrert Optimalisert lading i ColorOS. Denne AI-drevne funksjonen lærer av deg å sove for å få OPPO A16 til å fullføres rett før du går opp av sengen.

Artikkel utarbeidet i samarbeid med CDiscount