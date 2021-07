‘Vi forventer at de skal handle’: Biden presser Putin på ransomware-grupper, gjengjeldelsesnotater | USAs utenrikspolitikk

Presset på Joe Biden har økt Vladimir Putin Den advarer om at USA er klare til å svare hvis ikke cyberhacks blir stoppet, for å gå mot ransomwaregrupper som opererer fra Russland.

De to lederne holdt en times telefon på fredag Ransomware-angrep ble diskutert på et toppmøte 16. juni i Genève. Budens melding til Putin under samtalen var direkte, noe som indikerer økende utålmodighet med angrep som destabiliserer viktige amerikanske avdelinger.

“Jeg gjorde det veldig klart for ham at USA forventer at en løsepengevirksomhet vil komme ut av hans jord, selv om den ikke er finansiert av regjeringen.

Begge regjeringer har nå satt opp måter å kommunisere på en jevnlig basis “når hver av oss mener noe skjer i et annet land som påvirker vårt eget land”.

“Så det gikk bra. Jeg er optimistisk,” sa han.

USA har ikke sagt hvordan de planlegger å svare på angrepene Russland, Men Biden pekte på digital gjengjeldelse hvis russisk samarbeid ikke kom.

På spørsmål fra Reuters om det var fornuftig å angripe russiske servere som ble brukt i slike inngrep, stoppet Biden og smilte “Ja”.

Biden sa til reportere at det ville få konsekvenser for den russiske passiviteten, men ga ingen detaljer. Han sa at et felles møte var planlagt til 16. juli. “Jeg håper vi skal få samarbeid.”

En senior Biden Administrasjon Betjenten sa at svaret snart kunne komme. “Vi kommer ikke til å telegrafere nøyaktig hva disse handlingene vil være – noen av dem vil være åpenbare og synlige, og noen av dem vil kanskje ikke være – men vi forventer at de vil skje, du vet, i de kommende dagene og ukene,” sa den offisielle fortalte reportere.

Ransomware er en type skadelig programvare som hackere bruker for å holde datagislene i bytte mot penger. Nettkriminelle bruker den til å lamme tusenvis av amerikanske organisasjoner og bedrifter over hele verden, og utløser en rekke høyprofilerte kriser.

Mange gjenger som utfører ransomware-angrep, sies å operere med årvåkenhet hvis amerikanske tjenestemenn og cybersikkerhetsforskere forlater Russland uten samtykke fra den russiske regjeringen der.

Pressesekretær Jen Zhaki i Det hvite hus sa fredag ​​at USA ikke hadde noen nye opplysninger som den russiske regjeringen ledet. Ransomware-angrep på Florida IT-selskap Casey i forrige uke Han sa Moskva har et ansvar for å iverksette tiltak mot en rekke nettkriminalsyndikater, men ikke av slike grupper som opererer i Russland.

Moskva og Washington er uenige i om USA formelt har søkt russisk hjelp for å dempe angrep på ransomware.

En Kreml-rapport sa at Putin hadde fortalt Pitani at Russland ikke hadde “mottatt noen forespørsel fra relevante amerikanske avdelinger den siste måneden, selv om den russiske siden var forberedt på å forhindre forbrytelser i informasjonssektoren i fellesskap”.

En senior Biden-sjef benektet påstandene og fortalte reportere under en konferansesamtale at USA hadde stilt en rekke krav til Russland gjennom ordinære diplomatiske kanaler.

Nettkriminalitet har gitt næring mellom USA og Russland siden 1990-tallet da amerikanske cybereksperter begynte å rapportere spam-e-post fra Russland. Men den ødeleggende kraften til ransomware har ført problemet til et nytt nivå.

I mai stanset nettkriminelle som angivelig opererte fra Russland operasjonene Viktig drivstoffransportgruppe Kolonial rørforbindelse, Sette opp bensinmangel, økende priser og panikkjøp på den amerikanske østkysten.

En annen gruppe, som fusjonerte med Russland neste måned, Revil, Meat Baker J.P.S., Forstyrrer kortvarig matforsyningskjeden. I forrige uke påtok den samme gruppen ansvaret for en masse eksplosjon av ransomware sentrert i Ghaziabad.