«Vi gjorde det vi måtte gjøre»: Yannick Jodot avlyser intervjuet med Jean-Jack Ford, anklaget for seksuell trakassering

Siden begynnelsen av uken har den franske journalisten Jean-Jacques Bourdin vært i opprør over påstander om seksuell trakassering. Selv om BFMTV bestemte seg for å holde en intern etterforskning, bestemte kanalen seg for å kringkaste sitt primære sett.

Dermed tok journalisten imot presidentkandidaten Valérie Pécresse denne tirsdagen på det politiske programmet «Frankrike i øynene». Etter å ha erkjent sin overraskelse over sin deltakelse, omformet den republikanske nominerte kort pressen, og bekreftet spesifikt at han ønsket å få slutt på “fredens lov”.

EELV-kandidat Yannick Jadot var ett skritt foran. MEP har rett og slett kansellert besøket til showet arrangert av Jean-Jacques Bourdin som er planlagt til fredag ​​kveld.

“Vi gjorde det vi måtte gjøre.” Begrunnet økologien på siden av turen for Hauts-de Seine. De Grønnes kandidat ønsket i utgangspunktet ikke å bli kontaktet om årsaken til at han ikke deltok, men en lekkasje i fransk presse tvang ham til å forklare.

“Vi ønsker ikke å skryte av det, ‘Se hvor dydig jeg er’ , Notert ved å rettferdiggjøre et medlem av teamet hans.