— Vi har aldri sett noe lignende.

Svarte smiley-formede flekker: to øyne, en spiss nese og et stort smil på venstre side av de hvite hårene til den lille kalven født i Australia. Han tilhører den kjente Holstein-rasen i Picardie.

«Vi har sett syv tall eller hjerter på hodet og noen rare symboler, men vi har aldri sett noe som ligner et smilefjes før,» sa Megan Coster til The Australian Press. Faktisk, mellom en artikkel i The Telegraph eller en nyhetssak på den australske TV-kanalen ABC, har kalven blitt en stjerne.