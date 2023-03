Vi har fått vår første titt på Apples mixed reality-headset

Apple vil introdusere sine første utvidede og virtuelle hodesett senere i år. Dette er i alle fall flere analytikere som spesialiserte seg i det amerikanske firmaet enige om.

Nyheter: tre bilder Såkalte Apple Mixed Reality-headsetkomponenter har dukket opp over hele nettet.

Bildene ble delt på Twitter av MrWhite128-kontoen. En bruker som ikke er helt ukjent siden han allerede har delt fremskritt av Apple-prototyper tidligere.

Detaljen: disse bildene viser åpenbart ikke en forhåndsvisning av den ferdige hjelmen, men av «ledningene» som skulle komponere den.

Vanskelig å vite hva de kan brukes til, det gjenstår at de gir en pekepinn om formen som Apple Glass vil ha, det er ikke uoffisielt.

Kreditt: @MrWhite128

Kreditt: @MrWhite128

det siste skuddet Den har tre hakk beregnet, tilsynelatende, for kameraer eller sensorer. Det ryktes at hjelmen er i stand til å overføre bilder av virkeligheten i farger, som det Meta Quest tilbyr. Komponentene som skulle okkupere disse områdene kan spille en rolle i denne funksjonaliteten.



Kreditt: @MrWhite128

Kommenter : Gitt at Apples ankomst til AR/VR-headset-markedet er varslet som en revolusjon, både for markedet og for selskapet, er det ingen tvil om at Cupertino-selskapet sørger for at ingenting lekker. Det kan ødelegge annonsen din. Derfor vil vi passe på å ta disse bildene med pinsett, spesielt siden de ikke byr på mye detaljer.