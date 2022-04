«Vi har nettopp tatt et nytt skritt i tjenestetilbudet vårt»

Hvis du kjøper din neste smarttelefon fra Proximus-butikken, kan du inkludere et ekstra kriterium i enhetsutvalget. Faktisk, som annonsert mandag 4. april, bruker operatøren en ny etikett på disse produktene for å informere forbrukeren bedre: miljøvurderingen. Denne indikatoren vurderer miljøpåvirkningen av hele livssyklusen til råvarer, produksjon, transport, bruk og resirkulering av mobiltelefoner.

Konkret er dette en score på 100 beregnet på grunnlag av informasjon gitt av produsenter og en metodikk som analyserer 19 kriterier. Denne plakaten oppsummerer de fem analysepunktene for hver enhet: holdbarhet, resirkulerbarhet, reparerbarhet, klimaeffektivitet og ressurseffektivitet.

Miljøklassifisering brukes allerede i 26 land og har allerede 16 støtteressurser, og i dag er mer enn 120 mobiltelefonmodeller klassifisert. Proximus hevder at de valgte Eco Rating fordi denne indikatoren «gir en klar miljøscore for mobiltelefoner.» Dette er lett identifiserbart: det kan finnes i nettbutikken på proximus.be og via informasjonsskjermen i nærheten av modellene som er vurdert i Proximus-butikker.

«Med miljømerking har Proximus nettopp tatt et nytt skritt i å tilby tjenester som lar kundene redusere sitt miljøavtrykk. Miljømerking bidrar til vår ambisjon om å bevege seg mot mer sirkularitet sammen med andre initiativer som å gå inn i rettferdig handel eller oppussede telefoner i katalogen vår , eller beskytte telefoner Dette merket vil hjelpe oss å nå våre ambisjoner om å være netto null innen 2040. Dette vil bare være mulig ved å fullt ut integrere bærekraft i hjertet av alle våre forretningsbeslutninger, sier Jim Castell, leder for forbrukermarked i Proximus.