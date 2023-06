«Vi hatet aldri hverandre», sier Jean-Luc Reichman i sin lenke til Nagy.

Som din C-gjest på France 5 avslører Jean-Luc Reichmann sin tilknytning til Nagy. Han setter poeng på «jeg». Selv om noen ser dem som rivaler, De to animatørene er mangeårige venner.

Jean-Luc Reichmann tror på hans forbindelse med Nagui

Under en opptreden på «C à vous» tok Jean-Luc Reichman seg tid til å forklare forholdet sitt til Nagy og vennskapet som forbinder dem. De er vellykkede programverter og konkurrerer ofte om rangeringer, Nathalie LeCoultres partner understreket den gjensidige respekten hun deler med Nagy.

Les 12 coups de midi indikerte at vennskapet deres strakte seg over mer enn trettifem år.. Dette dateres tilbake til dagene med «N’oublie pas votre Brosse à dents»-programmet arrangert av Nagy på 1990-tallet. Dette lange forholdet vitner om deres medvirkning og deres gjensidige støtte gjennom deres respektive liv.

TF1s hovedvert ordner ting

Under en opptreden på «C à vous» delte Jean-Luc Reichmann flere anekdoter om forholdet hans til Nagui. Den populære TF1-verten avslørte «Jeg lagde små sommerpostkort av Nagin med tre ord til en sang, og så ga jeg ham en stemme». Dette samarbeidet har styrket båndet deres.

Jettes side gjorde det også klart at det ikke er fiendskap mellom dem.. «Vi hater aldri hverandre!», sa han. Når det gjelder hans overraskende opptreden på settet «Don’t Forget the Lyrics», forklarte Jean-Luc Reichman hvordan det ble arrangert.

En stor overraskelse

Årsaken til denne overraskelsen var at en besøkende ved navn Karin ubevisst hadde tilstått for ham at hun var en fan av Nguyen. uten å nøle, Hovedprogramlederen til TF1 dro til settet til vennens show. Melanie Pages ektemann ble heller ikke informert på forhånd. Han var imidlertid glad for å ønske ham velkommen på settet sitt.

Disse detaljene viser at forholdet deres går utover en enkel TV-rivalisering. Jean-Luc Reichmann og Nagui utviklet et oppriktig vennskap. Deretter kan de støtte hverandre i sine respektive prosjekter. Deres medvirkning skinner gjennom disse delte øyeblikkene og denne typen overraskelser.