Vi introduserer den første runden med Explore 2021 Keynote Speakers

Utforsk 2021 Det handler om å bygge forbindelser på tvers av sektorer og geografier for å finne løsninger på presserende globale utfordringer, og i år vil du høre direkte fra ledere og organisasjoner som gjenoppfinner hvordan vi driver økonomisk vekst, forbedrer menneskers levebrød og styrer miljøet.

Vi presenterer de tre første medlemmene av vår hovedtaleliste!

Dr. Catherine Nakalembe, direktør for NASA Harvest Africa-programmet og 2020 matprispris i Afrika, bruker satellittbilder for å forbedre livet til småbønder i Afrika ved å legge til rette for datadrevet beslutningstaking i landbruket.

Andreas Dahl-JELLERrgensen er administrerende direktør for det norske internasjonale klima- og skoginitiativet (NICFI), og har tilsyn med ambisiøse prosjekter som gjør det mulig for forskere og beslutningstakere å få tilgang til satellittdata for forskning og bevaring av tropisk skog. Bli med på Andreas ‘foredrag for å finne ut hvordan NICFI bringer data med høy oppløsning til massene for avanserte prosjekter for bevaring av tropisk skog.

Still inn på en ildprat med Dr. Sara Boettiger, Bayer Senior Vice President of Global Public Affairs for dypere innsikt i digital transformasjon i landbruket og neste generasjons bærekraftige fremgangsmåter som er til fordel for bønder, forbrukere og miljøet.

I ånden av Global forbindelsevil disse foredragsholderne komme sammen for å starte en bredere samtale med ettermiddags briefinger om vitenskap, landbruk, bærekraft og styring. Fra å utforme mer bærekraftig landbrukspolitikk til å forberede seg på klimarisiko og overvåke forsyningskjeder; Fullstendig informasjon om agendaen vil være tilgjengelig snart!

I tillegg til de ovennevnte tankelederne, vil du høre direkte fra Planet-ledere, Will Marshall, administrerende direktør; Kevin Weil, president for produkter og virksomhet; Ashley Johnson, økonomidirektør; og James Mason, senior visepresident for Space Systems. Disse lederne og flere vil dykke dypere inn i selskapets fremtid, produktvisjonen og de neste store milepælene i vårt oppdrag til Queryable Earth.

Explore 2021 vil samles nesten 12-13 oktober og vil inneholde en rekke breakout-økter, praktiske workshops og nettverksmuligheter. Registrer deg gratis og lære mer på Explore21.planet.com.