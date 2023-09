Vi introduserer en DIY hovedkortbasert håndholdt med avtakbare kontrollere

BitstopTek demonstrerte en spillkonsollprototype basert på Framework Motherboard, et utskiftbart hovedkort designet for Framework bærbare datamaskiner. Kort fortalt selger Framework et hovedkort for alle brukstilfeller, med tredjeparter som lager saker som gjør at hovedkortet kan brukes som en funksjonell mini-PC. Dessuten er strukturen nyere sterkt redusert Vi har den første serien med hovedkort Vi stengte separat .

I følge BitstopTech inneholder den et tilpasset hovedkort, en 7-tommers 1080p-skjerm, et 55Wh-batteri og et par stereohøyttalere. I tillegg er prototypen kompatibel med avtakbare Bluetooth-kontrollere. Nintendo Switch, ONEXPLAYER 2-serien Og dette Lenovo Legion Go. Siden rammeverkets 55 Wh-batteri alene veier mer enn 200 gram, er BitstopTech-prototypen like tung som disse. BitstopTech håper å selge DIY-sett til de som ønsker å bygge en gaming-håndholdt i stedet for å kjøpe en forhåndslaget modell.

Det kan sies at dagens Intel-baserte rammeverk hovedkort ikke er egnet for spill. Mens Intels CPU-kjerner er kraftige nok, er Xe-serien med iGPUer noen få generasjoner gamle. Den nært forestående ankomsten av AMD Ryzen 7040U-hovedkort vil løse denne mangelen, men BitstopTeks DIY-sett koster omtrent like mye som et ASUS ROG Ally-kort. Dessverre har BitstopTech ennå ikke delt utgivelsesdetaljer, og heller ikke et omtrentlig kostnadsestimat for et slikt sett.