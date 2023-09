Vi introduserer Floya, den nye appen som samler alle transportmidlene i Brussel

Mobility as a Service (Maas)-appen er utviklet av Eviden/trafi og er den første multimedieappen for allmennheten i Belgia, bemerker Stib.

I Floya vil alle tilgjengelige transportmåter i hovedstaden (metro, trikk, buss, tog, sykkel, scooter, taxi og delt bil) bli presentert for brukerne i sanntid. I likhet med andre Maas-apper som allerede er tilgjengelige i andre land, spesielt i Tyskland, tilbys turer i Berlin i henhold til den valgte transportmåten og kombinasjonsmuligheter tilbys også, for eksempel offentlig transport med el-scooter eller delt sykkel. .

Hovedmålet er å redusere enkeltbilbruk og øke reiseeffektiviteten, påpeker STIB.

Stib har satt seg et mål på 25.000 månedlige aktive brukere innen desember 2024 på den nye appen, som har som mål å utfylle Stib-appen, som har 350.000 månedlige aktive brukere.

«Appen er skalerbar,» sa Brioc de Meos, administrerende direktør i Stib. Faktisk er noen delte kjøretøypartnere allerede integrert i appen, for eksempel Villo, Cambio eller til og med Dott, men andre har ennå ikke blitt lagt til, for eksempel Voi, Bolt eller Green Taxis. På sin side er alle de offentlige partnerne (Tec, De Lijn, SNCB og Stib) integrert i applikasjonen.

Brukere kan også kjøpe billetter eller betale for flyreisen direkte i appen. De kan også skanne en QR-kode og låse opp kjøretøyet. Stib ble bedt av hovedstadsregionen Brussel om å utvikle Maas-appen i 2020, og etter en vellykket testperiode fikk Floya grønt lys. Det nye verktøyet vil bli introdusert for allmennheten under Mobility Week, 16.-22. september. Innbyggere i Brussel vil kunne oppdage Floya i «Mobility Hubs» og i «Mobility Village» som ligger på Boulevard de Waterloo i anledning den bilfrie søndagen 17. september.