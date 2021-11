Vi introduserer Microsoft Metawares

⁇ Metawares tillater oss Integrer databehandling med den virkelige verden og integrer den virkelige verden i databehandling. Bring reell tilstedeværelse til ethvert digitalt romSatya Nadella, administrerende direktør i Microsoft. Det amerikanske teknologiselskapet Microsoft går inn i Metawares med oppdateringer for teamene sine og Xbox-spillkonsolltjenester, og med det nye produktet “”Dynamics 365 tilkoblede lokasjoner .

Lagoppdateringer

administrerende direktør i Microsoft, kunngjorde Satya Nadella selskapets Metawares-planer for grupper og rom på Microsoft Ignite-konferansen 2. november:

⁇ Metawares lar deg integrere datamaskinen med den virkelige verden og integrere den virkelige verden med databehandling. Gi reell tilstedeværelse til ethvert digitalt rom. Det viktigste er å kunne ta med oss ​​menneskeheten vår og velge hvordan vi vil oppleve denne verden. . ⁇

Oppdatering for Microsoft Teams “Mesh “Også i 2022 vil den første distribusjonen møte tilpassede digitale avatarer og høyhastighetsintervaller for brukere i metawares”Tilgjengelig fra alle enheter, ingen spesialutstyr kreves .

Senere i utviklingen av Mesh kan bedrifter lage tilpassede rom for å støtte miljøer som møter eller “Sosiale miksere.

Microsofts nye Dynamics 365 Connected Spaces-produkt skal lanseres i desember 2021, og vil tillate selskaper å integrere metaverse-teknologi og kunstig intelligens (AI) i virksomhetene sine.

⁇Etter applikasjonen aktiverer du AI-baserte modeller kalt ferdigheter for å hjelpe deg med å forstå spesifikke scener, for eksempel kundeadferd, trafikkmønstre og personlig informasjon om posisjonen din under annonsevisningen.⁇

Integrasjon av Metawares

Nadella sa også at Microsofts videospillselskap Xbox vil fungere.AbsoluttIntegrer i utvalget av spill av metawares. Men siden han ikke tilbyr noen klare oppdateringer til spillindustrien, vet administrerende direktør hvordan han skal dekke spillet sitt.

⁇Du forventer helt at vi skal gjøre ting i spilletNadella la til:

⁇Hvis du tarHaloSom et spill er det enjeg erOmrøring.MinecraftEt metavers, bare sånnFlight sim. På en måte er de i 2D i dag, spørsmålet er om vi kan bringe det fullt ut i 3D-verdenen nå, vi planlegger definitivt å gjøre det.⁇

Microsoft er ikke det eneste store selskapet som kommer med metawares-planer denne uken, og Nike har sendt inn varemerkesøknader for sin ikoniske logo og slagord.Virtuelle verdener på nettSelskapet har publisert to nye ledige stillinger for virtuelle produktdesignere.

Det sosiale medieselskapet Facebook strømmer inn i metawares, gir nytt navn til å bli meta, og selskapet søker å skape en plattform for å skape virtuelle virksomheter på nettet, koble online opplevelser med den fysiske verden og starte sin virtuelle virkelighetsmaskinvarevirksomhet. Reality Labs.

I et intervju 29. oktober med CNBCs Squawk Box kommenterte Reddit-medgründer Alexis Ohanian Facebooks planer.Mestre slag når det gjelder distraksjon og distraksjon2, Problemer som påvirker selskapet.

Ohanian sa at det ikke skulle være noen meta.”Undervurdert“, Han påpeker at det er nok organisk bevegelse i kryptoindustrien til å skape en åpen metawars kontrollert av det sosiale medieselskapet:”Denne gangen er det en medlemsbølge Metawares. Vi har sett hva som skjer i kryptosamfunnet … vi ser mange mennesker som skaper det jeg tror jeg er, og jeg håper det blir en mye mer naturlig verden enn å bli påtvunget fra topp til bunn av Facebook.⁇