«Vi jobber fortsatt hardt. Jeg må ta minst to bilder om dagen.»

Cansel Özyalcin, en velstående influencer som bor i Tyskland, sier at det ikke alltid er lett å nyte ferien mens du jobber: Når du er på ferie kan du virkelig slappe av og koble av, men som influencer jobber du fortsatt hardt. Dette er ikke lett. «, fortalte han til Daily Star.» Vi lager mye innhold for å la fellesskapet vårt gå til de beste stedene for å ta de mest inspirerende bildene. «.

Turer 14.000 euro

Den 23 år gamle modellen kan bruke opptil 000 14 000 på luksusreiser til attraktive steder som Dubai. I Daily Stars spalter gir han flere detaljer om arbeidet sitt:

Jeg fyller kofferten min med klær fra samarbeidsmerker. Jeg trenger vanligvis to store kofferter. En for mitt tilbehør, den andre for mine klær og tilbehør «, forklarer hun.» Ta så minst to bilder om dagen «.

Hun godtar å dra nytte av «tilbud som andre ikke har:» Alle kostnader bæres av merket. Jeg har allerede besøkt unike steder som de største luksusbåtene for eksempel «, avslutter hun.