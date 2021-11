“Vi kan redde planeten ved å kopiere biene,” sier Bernard Werber om sin nye roman, The Prophecy of the Bees.

Nøyaktig 30 år etter kultromanen «Les Formis» har Bernard Werber nå signert sin trettiende bok. Og dette er et annet insekt som vises på omslaget: “The Prophecy of the Bees”. Forfatteren var gjest på RTL INFO 13h, hvor han kom for å snakke om sin nye roman og svare på Alex Buttards spørsmål.

Maur, griser, katter … Bernard Werber, stjernen i romanene hans, ser nå et nytt dyr. Bier snakker ikke, men de er i sentrum av hans trettiende bok. Hvorfor bier, Bernard Werber?

Fordi jeg tror dette er en truet art og vi har noe med bienes skjebne å gjøre. Vi risikerer oss selv hvis vi ikke beskytter dem. De bestøver 80 % av plantene, så de dyrker oss. Vi legger sprøytemidler overalt og asiatiske hornet dreper dem. Jeg vet ikke hvordan dette skjer i Belgia, men i Frankrike i år var honningproduksjonen veldig lav fordi elveblest forsvinner.

Du sier at menn vil dø hvis biene forsvinner. Boken planlegger oss for 2053, biene har forsvunnet, det er 43 grader på jorden. I gjennomsnitt er det 15 milliarder mennesker på denne planeten, og det er en global hungersnød som vil ødelegge oss alle. Er det slik du ser på fremtiden?

Dette er en mulig scene, men nå som historien skjer, sier helten som så denne fremtiden til seg selv at det er nødvendig å beskytte biene. Han vil søke øyeblikket da biene passerer løsningen for å unngå denne situasjonen i fortiden – spesielt i middelalderen, på 1100-tallet. I 1100 var det Jerusalem som ble tatt til fange av korstogene og opprettelsen av tempelridderne. Forbindelsen mellom tempelriddere og biene er temaet i romanen.

Katter, vi vet at du kjenner dem godt. Men bier, visste du betydningen deres før du gikk inn i den dype skrivingen av denne romanen?

Mens jeg skrev denne romanen oppdaget jeg mange ting jeg ikke visste om bier. Honningen vi allerede ser i handelen er sjelden ekte honning. Det er stort sett honning importert fra Kina, som egentlig er glukose, som ikke engang har et eneste molekyl fra skadedyret. Det okkuperer markedet, og det er den billigste honningen som er tilgjengelig overalt.

Gjør de mer enn å produsere honning?

Bier deltar faktisk i hele økosystemet vårt. Se for deg en verden uten bier, en verden med total ulikhet over hele det terrestriske økosystemet.

Du mener, som saltiner og lignende, ikke sant?

Det jeg lærte av å skrive bieprofetien er at deres eldste levemåte – bier har vært på jorden i 120 millioner år og mennesket i 3 millioner år – er det eneste svært effektive arkitektursystemet. Vi kopierer disse eikene spesielt for honeycomb-ski fordi det er en veldig solid struktur. Kjemien i bikuben – det være seg propolis, kongelig gelé, voks og tilsynelatende honning – er ukjent for mennesker. De er samtidig i kjemi, arkitektur, sosial organisasjon … det er et fungerende system. Jeg trodde vi kunne bli reddet ved å kopiere dem.

Er dette en bok som lar deg uttrykke din tro? Er du sikker på klimaplanen?

Alle lover klimaet. Det jeg prøver å gjøre er å komme opp med originale løsninger fra alt vi hører overalt, spesielt bikubens klimareguleringssystem. Ved å studere denne nøyaktige saken godt forstår vi at byer er godt ventilert og godt ventilert. Temperaturen inne i bikuben vil være den samme hele tiden. Etter min mening forsto tempelriddere allerede at bier og honningkaker var vår beste fremtid.

Men du valgte ikke dette temaet ved et uhell. Er det noen budskap du ønsker å formidle som en definitiv forfatter?

Å se naturen kan være en idé. Jeg tror at alle former for visdom begynner: «Vi stopper opp og ser hvordan naturen oppfører seg». Etter det er systemene for tradisjoner og teknologier mellom menn begrenset fordi vi beveger oss rundt i sirkler. Men i naturen er det mange oppdagelser, og det er det jeg prøver å formidle. “Du ser kanskje ikke bra ut. Å gå rundt oss er fantastisk og svarer på alle spørsmålene vi har.”

Resten av intervjuet hans kan ses i videoen over …