«Vi kaster nesten 100 kilo tomater i uken»: lokale frukt- og grønnsaksprodusenter sliter med å selge produktene sine denne sommeren

Lokale frukt- og grønnsaksprodusenter har vanskelig for å selge varene sine i sommermånedene.

Skyld på mangelen på kjøpere for disse organiske og lokale produktene. Det er tydelig at mange har reist på ferie. Sommeren er også tiden da grønnsaker og frukt modnes. Lite krav, mange tilbud, og derfor må produsentene noen ganger la avlingen råtne.

Dette fenomenet, medlemmer av BEES Coop samvirke har observert dette fenomenet i noen uker nå.

I hyllene til det kooperative supermarkedet i Schaerbeek er det færre kunder. Fra 15. juli til 15. august er det en lavtrafikkperiode. I ferskvaregangene må strategien revurderes. «Vi prøver å sjonglere smart med produkter som enkelt kan selges, som agurker eller tomater, og med andre produkter som vil selge dårligere, som kål. Det er også sesong for demforklarer Manon, direktør for frukt- og grønnsaksdivisjonen. Takket være denne metoden forblir bare 5 % av grønnsakene som selges i butikken usolgt.Men det er riktig at det er mye færre folk i butikken denne sommerenavslutter avdelingslederen.

Blant standene, denne torsdagen 4. august, er fortsatt Christina, medlem av andelslaget. «Jeg er alene hjemme så jeg kan ikke gjøre så mye for å unngå dette avfallet. Der skal jeg få salat til naboen min«tilstå»Det er vanvittig å reise på ferie nå. Det var i utgangspunktet planlagt å høste sommermånedene« vil påpeke.