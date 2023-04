Vi kjenner igjen klassikerne våre: Episode 8, The Flech Wallon

Flèche Wallonne kommer ikke alltid til Mur de Huy. Han ble født i 1936. Det var ideen til en Brussel-avisansatt, spill, Albert von Lethem Han ønsket at løpet hans skulle øke salget av avisen hans. Det skjedde dagen etter Paris Roubaix i 1936. Han så for seg et løp som forbinder Tournai med Liège, to vallonske byer med stor avstand mellom dem. Det har blitt konkurrert onsdagen før Liège-Bastogne-Liège siden 1948. spill Doyens system ville også ha tatt over.

Path of Churches, Wall of Hue, her er vi! Det er et sykkelmonument som kom på Flache-ruten i 1982. Den geniale ideen kom i 1985, da det for første gang ble besluttet å legge belegg på toppen av veggen. Faktisk er det den eneste vårklassikeren som ender i dag på en kjegle.

«Det er det, vi er! Så fra begynnelsen av forsto vi. Vi må spare. Vi er på 10-11-12%. Og det er der vi ser forskjellen mellom de som har mer. Juice, og de som har flere er gjennomsnittlige! Inne i huset. Jeg har allerede kortpustethet!»

«Claudy Criquielion-bøyningen. Han vant den to ganger: i ’85 vant han … å ja, det er 26%, å kjære! Igjen i ’89. «

Der, fortell deg selv at det er bra jeg kom dit. Og da er det bare en bonus! Men egentlig, nei! Det spilles ofte senere. Vi ligger på 14 %. Og herfra gjennomføres bragden Alejandro ValverdeFem seire, andre igjen i fjor, med en snitthastighet på 21 km/t! «Pff, gjennomsnittet her er 21, vi er ikke fra samme verden!» Og den er mye vanskeligere enn Flandrean-preginger fordi den er så lang. Og seieren står ofte på spill i siste sving, melkesyren renner nedover lårene deres, stående på pedalene. «Jævla vanskelig!»