«Vi lever virkelig i det fattige Frankrike»: Quentin svarer endelig på elimineringen hans i «Co-Lanta».

Radiostille siden den gang. Carpenter ønsket ikke å følge praksisen med intervjuer etter eliminering. Adventure Line Productions er produksjonsselskapet Koh Lanta, og hevdet at det var «faglige og personlige forpliktelser» som nektet å snakke med pressen, noe som sannsynligvis ikke er tilfelle. I følge puremédias.com takket 26-åringen nei til intervjuer fordi han «Journalister skriver ikke kommentarene hans ordentlig«.

I stedet foretrakk Quentin å uttrykke seg på sosiale nettverk. «Slutten på eventyret mitt! Jeg vil bare si to ting: Takk til de som støtter meg og respekterer meg. Takk ! Du vil kjenne deg igjen»Han skriver før han sender en kort melding til sine hatere: «Vi lever i et virkelig fattig Frankrike. Gratulerer til de som synes skam (ordet svak) er så lett. Det er skummelt fordi vi er i et spill.

Fire eventyrere i kampen om finalen

Neste uke skal Tania, Frederic, Julie og Nicholas konkurrere i den berømte orienteringstesten. De tre eventyrerne som lykkes med å finne det ettertraktede objektet og bringe det tilbake til Denis Brogniart vil kvalifisere seg til de ikoniske posisjonene som vil avgjøre de to store finalistene. Ko-Lanta: Sacred Fire Direkte fra TF1-settet, som finner sted rett før ordinær stemmetelling 13. juni.