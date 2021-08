Vi liker å bruke luft for å redusere utslippene på skipet

Luftdrevet fremdrift krever imidlertid ny teknologi, og rederier som ønsker å installere ny teknologi er en forutsetning for denne teknologien.

Oppsummert inneholder dette prosjektet tre forskjellige løsninger for sjøhjelpsmotivasjon til sjøs. Alle disse tre løsningene er installert på fem testfartøyer som eies av Van Dam, Boomsma, Tarsis, Rord Braren Shipping Company og Scandilions.

De tre løsningene er såkalte ventifiler eller “sugefløyer”, faste vinger og flatere rotorer.

Tre års datainnsamling

I løpet av de neste tre årene vil WASP -forskere kartlegge interessen blant redere og presentere et teoretisk rammeverk som vil gå inn for saken om selektiv fremdrift av vindhjelp.

Alle skip samler inn informasjon sendt til et team av forskere.

“Vi ser forholdet mellom installasjon av forskjellige teknologier over en periode og mange avgjørende faktorer,” sier Lynn.

Ikke testet i Arktis

Caspar Yutoff, prosjektleder fra Netherlands Maritime Technology (NMT), sa: “Vi forventer at resultatene vil ha stor innvirkning på handelen regionalt og internasjonalt.

Ved å samle detaljerte data om vindturbindrift, får prosjektgruppen verdifull informasjon. Ideen med WASP -prosjektet er å bidra til et grønnere transportsystem i Nordsjøregionen.

Så langt har denne teknologien ikke blitt testet på last- og skipsfartøyer i arktiske farvann som Nordsjøruten. Ifølge Roberto Rivas Herman, førsteamanuensis ved Nord University School of Business, har arktiske rederier en flott mulighet for de som ønsker å tilby grønne turer.

“Det er en spesiell interesse, og vi ønsker at denne teknologien også skal testes i Arktis, hvor grønn endring er spesielt viktig,” sier Herman.

Separat Arctic Gallery

Imidlertid vil et nytt sett med programmer være nødvendig for å teste konseptet i Arktis.

“Vi snakker om isklassen, navigasjonen, luftforholdene og alt som passer de arktiske forholdene,” sier førsteamanuensis.

“Vindkraft kombinert med drivstoff som hydrogen og elektrisitet vil redusere utslippene betydelig.”

Er det noen rederier som bygger skip med denne nye teknologien?

“Ikke ennå. Så langt handler det om å bygge om gamle skip fordi teknologien fortsatt er i testfasen,” sier Herman.

Prosjektet har mottatt midler fra EU og er ment å informere politikkutvikling i EU.

“Resultatene kan bidra til å legge til rette for utvikling av like konkurransedyktige forhold for de som bruker vindhjelpsteknologi. Dette vil lette integrering av vindkraft og eliminere skipsfart over hele regionen,” argumenterer Caspar Yutoff.