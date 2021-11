“Vi må forhandle vilkårene for en arbeiders lønn, slik tilfellet er for en administrerende direktør i et multinasjonalt selskap”

Det er mangel i enkelte yrker og bedrifter sliter med å ansette dem. Dette er ikke nytt. Men problemet er at noen små bedrifter vurderer å kaste inn håndkleet.

Dette er tilfellet i bygg, spesielt. Philip Arnold jobber med isolering av bygninger i Stavelot-området. Han prøvde alt for å ansette ham: et vikarbyrå, online rubrikkannonser, på Facebook, et skjema, et banner på forsiden av selskapet. Og ingenting fungerer:Nei, det går ikke. Du har ikke engang en søknad. Null retur eller noen ganger retur. Og vi lykkes ikke. Så i fem år nå har vi vært i en vanskelig eller stillestående tilstand. Slakk arbeid er aldri bra for en bedrifts bærekraft“.

Resultatet: lederen er sliten, stresset over fremtiden til selskapet og medarbeiderne, og kundene er frustrerte over forsinkelsen. Teamet hans jobber overalt. Og det verste er at den ikke bare mislykkes i å ansette nye arbeidere, den må også slite med å beholde de som allerede er på plass: “Vi har kommet til et punkt hvor forførelsen er gjennom en liten gave fra venstre til høyre. For i dag forhandler du vilkårene for en arbeiders lønn, slik du ville gjort en leder i et multinasjonalt selskap“.

►►► Les også: Nedenfor er den fullstendige listen over handler som er mangelvare i Wallonia

NS Hvordan forklarer jeg denne vanskeligheten med å ansette?

Årsaken nummer én for Sandrine Evrar, direktør for rekrutteringsoppdraget i Namur, er at dette spørsmålet kun behandles fra et økonomisk synspunkt. “Vi tenker på det å snakke om knapphet, på et makronivå og sier: “Men hei, det er tilbud og etterspørsel som ikke stemmer overens. Det gir fortsatt ingen mening at vi ikke kan få dem til å matche. En person i deres livsvei. tenker ikke slik. Hun tenker i forhold til hvem hun er, hennes interesser og den større konteksten i livet hennes.” Dermed er det nåværende funnet, spesielt når det gjelder byggemangel og -mangel, at byggeyrker er av liten interesse for arbeidssøkere, selv i lange perioder.“.

Fordi underleverte jobber ofte har tøffe jobber, kompliserte tidsplaner og lave lønninger.

Nettolønnen til en husholderske, for eksempel: Hvis du ekskluderer kostnaden for bilen, drivstoffet for å gå på jobb frem og tilbake, og barnepass som vi kan ta oss av selv hvis vi ikke jobber, er vi ikke langt, noen ganger mindre enn godtgjørelsen.

Og så er det også forklaringer fra arbeidsgivere som av og til ser etter den sjeldne perlen. Det handler altså om ting som kan være sekundært til grunnleggende ferdigheter: noen som ikke har bil, for eksempel, noen som ikke er dyktige i et bestemt dataprogram, og det kommer også noen ganger til spørsmålet om opplæring fordi kandidatene gjør det. ikke har akkurat den opplæringen som kreves.

Men også her endrer ting seg. Flere og flere bedrifter trener internt, og noen organiserer til og med turer for de som ikke har bil for å være der tidlig på jobb og derfor fokusere ansettelsen på grunnleggende ferdigheter.