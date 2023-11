«Vi må snakke»: Vallonsk regjering kjenner PFAS i vann

På agendaen for denne torsdagen 9. november: COP28, vann fra springen blir forgiftet og lærere i Belgia uten vitnemål. For å diskutere disse sakene, leder Ludivin de Magnanville, president for Brussels Horeca Federation, Fairground, Patrick de Korte, Valerie Sohi, assisterende direktør for Hill & Knowlton, og Mathieu Ladèves, sjefredaktør for La DH-Les Sports. av «Brussel»-sidene.

Når det gjelder COP28, deler Valérie Sohie sin mening om tilstedeværelsen av noen store forurensere på arrangementet: «Det er bedre å være rundt bordet enn å blidgjøre dem hvis de ikke er der, hvis de ikke er der. Et diagram som kan snakke om det på grasrotnivå. Så det er bedre å involvere dem fra begynnelsen. Da sa Kim Le Quan, medgründer av Rise for Climate Belgium, at mobiliseringene var svært viktige: «Vi hadde store marsjer i Brussel og disse mobiliseringene la press. Vi trenger flere marsjer og mobiliseringer. Ludivine de Magnanville kritiserer på sin side økologisk politikk basert på skyldfølelse. PFAS: Gift i springvann? For Mathieu Ladevèze er denne PFAS-saken i Hainaut en skandale: «Vi har visst det i noen år, den vallonske regjeringen måtte begrave denne saken, de har et veldig viktig helseansvar. Jeg tror politisk lærdom må tas raskt fordi det går dårlig. […] Politisk bevissthet er for sent. Showman Patrick de Korte bekymrer seg over hendelsen på grunn av drikken hans: «Det er skummelt, heldigvis drikker jeg mye øl, men øl har vann i seg, så det du lærer meg i dag er virkelig dårlige nyheter». Finn hele programmet øverst i denne artikkelen.