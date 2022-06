«Vi må være på utkikk»: En eksepsjonell begivenhet vil finne sted på himmelen fra 14. juni

Dette er en svært sjelden hendelse som vil skje på himmelen neste uke. Fra 14. juni vil de fleste planetene i solsystemet være synlige samtidig fra jorden, takket være enestående harmoni.

Ifølge rapporter er Venus, Mars, Jupiter og Saturn og månen synlige for det blotte øye. parisisk. Det er nok å ta med et teleskop for å observere fullføringen av de tre andre planetene i solsystemet, Merkur, Uranus og Neptun.

Ifølge beregninger fra Institute of Celestial Mechanics and Epimaris Calculation (IMCCE) vil planetene og månen danne et fullt synlig slott på slutten av natten mellom 14. juni og 27. juni. Natt til 22. juni vil denne begivenheten være på topp, da velviljen vil være på sitt maksimale.

For å få best mulig sjanse til å se denne begivenheten, er det best å være på et sted med en klar horisont og være klar innen kl. «Vi må være på utkikk fordi det vil ikke vare i timevis,» advarer Pascal Descombs, leder av IMCCEs Astronomical Calculations and Information Service, som ble avhørt av våre franske kolleger. «Jeg skal fortelle deg om femten minutter når Merkur er høy nok til å være synlig mot slutten av kvelden.»

Planetene har nærmet seg siden 1997. Neste gang en slik hendelse kan observeres fra jorden er november 2124 … om 102 år! Det er bedre å ikke gå glipp av dette møtet.