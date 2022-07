Kevin, en bygningsarbeider, og Nicola, en renholder, sliter med å få endene til å møtes på grunn av inflasjon. De lavinntektsforeldrene på fem sier de lever en «sann drøm».

Mat, gass, elektrisitet…alt har gått opp og myndighetene bryr seg ikke spør Kevin fra Leeds, Storbritannia. » Fordi mat er dyrt, spiser ikke barna våre sunt lenger. Gi ferdigretter til dem «, innrømmer han i et intervju Daily Mirror.

«Vi må velge om vi skal spise eller ta barna med på skolen.»

Barna deres, i alderen 3, 10, 13, 15 og 17, går ikke på samme skole, og å kjøre dem hver morgen representerer en stadig større utgift: » Da vi søkte om statlige midler, fikk vi beskjed om at vi måtte endre barnas skoler. Men jeg vil ikke at de skal gå til skolene våre i nærheten fordi de ikke kommer ofte «Forklarer mamma.

For å senke bensinregningen, skrev paret seg på en venteliste slik at de kunne dra nytte av økonomisk støtte til å betale for barnas skolebuss. Transport koster rundt €90 per måned i Storbritannia.

I mellomtiden fortsetter familien å stramme beltet: » Med alle prisene på vei opp, må vi snart velge mellom å spise eller ta barna våre på skolen. «, konkluderer de.