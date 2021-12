“Vi måtte gå gjennom det” (bilder)

Mer enn ett år etter at innspillingen av «Koh-Lanta, de 4 land» var over, måtte Laurent opereres på grunn av en skade påført under innspillingen! På sosiale medier forklarte den tidligere eventyreren til fansen at han hadde gjennomgått en korsbåndsoperasjon gjennom flere videoer lagt ut på Instagram.

“Her går vi, kneoperasjon!” Det er ingen stille gutter, sa han. Før han dro til operasjonsstuen, dukket han opp i et morsomt antrekk.

Den tidligere eventyreren og geologen, som truet med å bli halshugget etter operasjonen, leverte beskjeden sin: «Jeg vil begynne med rehabilitering. Jeg håper jeg kan få fart på sakene litt. Uansett, alt er bra. Takk for din korte melding.” Laurent skrev i sin publikasjon at ulykken skjedde ved arrangementet: «Knuse leddbåndskirurgi. Fra den tiden måtte jeg reise dit fordi Co-Landa var halt.