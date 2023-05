Vi ønsker å forbli en pålitelig partner for staten og innbyggerne, og bpost-ledelsen spiller åpenhetens kort

Helt fra begynnelsen av å oppdage potensielle bpost-uregelmessigheter, har ledelsen vært på vakt. Selskapets styreleder og midlertidig administrerende direktør talte torsdag i begynnelsen av kvelden på en pressekonferanse organisert eksternt.

Audrey Hannard, styreleder, innleverte de tre filene, de tre kontraktene, hvis regularitet har blitt stilt spørsmål ved. Dette er pressefranchisen, det vil si kontrakten som utgivelsen får fra staten for å distribuere aviser. Det har også med funksjonen til statskassen å gjøre i statens regnskap, en jobb som bpost har gjort siden 1912. Til slutt har det å gjøre med kontrakten som har med europeiske bilskilt å gjøre. Disse tre kontraktene representerer inntekter på €104 millioner.

Fellespunktene for disse tre kontraktene er det faktum at de er offentlige anbud, involvering av de samme partene, det vil si personene som er ansvarlige for disse bpost-filene og eksistensen av de samme konkurrentene. For disse filene er det indikasjoner på at beløpene bpost samler inn er svært høye. Ingenting sier på dette tidspunktet at det er ulovlig. «Det er ikke opplyst at gjeldende påførte marginer er ulovlige, men det er problematisk”, forklarte bpost-ledere. Faktisk påvirker det faktum at disse kontraktene er «etiske» også Libra.Vi ønsker å forbli en pålitelig partner for staten og innbyggerneAudrey Hannard sa:etisk partner«.

Som vi sa, har bpost advart at de forventer at disse kontraktene vil forårsake et tap på 25 til 50 millioner euro i 2023. På dette tidspunktet er det umulig å si dette beløpet eller vite når det vil bli installert arbeid på dette. «Dette tar tid«,»Det juridiske rammeverket for disse tre kontraktene er svært sammensattsa Philippe Dartin, administrerende direktør i bpost.

Beløpet på 25 til 50 millioner euro tilhører kun 2023. Avhengig av resultatene fra de pågående revisjonene, vil det være mulig å gå tilbake til 10 år, «I det mest pessimistiske scenarioUtnevnt til Philippe d’Artagnan.