“Vi ønsker ikke å selge ham, men vi har ikke noe valg” – Liverpool speidere beveger seg rett 36 36 millioner før Neymar og Philippe Coutinho overfører

Det hadde vært enkelt for Jurgen Globe å lene seg tilbake og ta all æren.

Tolv mål i Mohammed SalahDe første 17 opptredene var nok til å signalisere fødselen av en ny stjerne i Liverpool.

West Ham slo Salah 4-1, og ga Salah et femte mål på flere kamper, og det så ut som den egyptiske landskampen hadde signert på i løpet av sommeren.

I stedet for å unngå komplimentene til en annen beslutning om å gjøre perfeksjon, var Globe opptatt av å fremheve den rollen andre har spilt for å bringe klubben til klubben da komplimenter regnet over hans nye nr. 11.

“Vi så Salah ofte, vi så ham ofte,” sa Globe i november 2017. “Speideravdelingen var virkelig bak meg og ønsket å gjøre det på forhånd for at ingen skulle gå inn!

“Vi var sikre på at han kunne hjelpe oss. (Sports Director) Michael Edwards, (Recruitment Leader) Dave Fallows og (Chief Scout) Barry Hunter, de var virkelig i øret mitt, og de var:” Kom igjen, kom igjen, Salah, han er løsningen.! ‘

“Når du har 20 spillere, forskjellige spillere, er det vanskelig å ta en innledende beslutning, men vi tror alle på det, slik at vi kan ta en innledende beslutning slik at vi virkelig kan få ham.”

Nummer 20 kan være overdrevet for Liverpools sommerlisten på 20, men i noen øyner er det riktig at Salah ikke alltid har vært førstevalget.

Etter å ha valgt Chelsea fremfor Liverpool i januar 2014, flyttet noen inn i maktkorridorene.

Innen 2017 hadde fokus skiftet andre steder, og Christian Pulisic, Julian Draxler og Julian Brand ble alle vurdert da klubben gjennomførte et grundig søk etter en større kontantankomst i den øverste enden av banen etter at de kom tilbake til Champions League-fotballen.

Til slutt, takket være sin ubarmhjertige mestring fra klubbens speider- og rekrutteringsteam, vant Salah løpet om å bli Liverpools nye leketøy.

Salah gjorde det før han gikk på banen som Liverpool-spiller.

Med Roma for å få slutt på de beryktede magiene til Andy Carroll som den dyreste fotballspiller i klubbens historie. 36,9 millioner ble kontrakt.

Han gikk raskt på jobb for å betale for å slå rekorden.

En trøst i Tottenhams 4-1-nederlag mot Tottenham på Wembley er at bare Robbie Fowler har scoret flere mål enn Salah i de ni første Premier League-kampene for Liverpool.

Etter å ha registrert 12 av 17 nådde Salah 20 mål før slutten av november da ytterligere fem juletrær ble solgt.

Han var den første Liverpool Ian Rush var den første spilleren i 1986 som nådde dette tallet før 25. desember.

Mannen, hyllet som den ‘egyptiske kongen’ på Anfield, ville ha vært skuffet hvis Spartak hadde slått Moskva 7-0 i Champions League.

Sesongen av serien deres liv

Hans neste taktikk var imidlertid å score nok til å vinne den berømte Puskas-prisen – mot Everton, ikke mindre.

Salah, som mottok en pasning fra Joe Gomez mot målet i hjørnet av sekstenmeteren, jaget Cuco Martina, som slapp unna med et fall på skulderen til Idrissa Kui som løp.

Derfra lanserte Salah et forsøk på å frustrere Jordan Pickford i øverste hjørne, men til tross for sin skjønnhet var ikke Globen i humør til å diskutere det etter å ha innsett at de blå hadde fått en sen straffe på Anfield.

“Jeg håper du finner noe i notatene dine. Jeg har ofte sagt hvor god Moe er, men jeg har ikke humør til å snakke om det,” sa Globe.

“Selv Moe vil ikke snakke om det på dette tidspunktet.”

Til tross for Klopps motvilje mot å se på det positive den gangen, var det et mål å forhindre konkurranse fra både Gareth Bale og Cristiano Ronaldo på UEFA-kortlisten til den prestisjetunge Puskas-prisen.

Liverpool var klar over Salahs blåsende tempo da speideren begynte, og hans evne til å utvide sikkerheten i kjølvannet av beslutningen om å bringe ham inn var nøkkelfaktorer.

Med Sadio Mane skiftet til venstre under Salahs ankomst, på motsatt side, visste Klopp at han hadde virkelig tempo nå i sin ledende linje for å matche evnen til spillere som Philippe Coutinho og Roberto Firmino på ballen.

Så det var ingen overraskelse for de i klubben da de så at Salahs elektriske tempo var i ferd med å forme noen få tidlige muligheter i vekstfasen.

Mål som 4-0-seieren over Arsenal eller det første målet han scoret i den nevnte seieren på West Ham ble av noen ansett for å være vanlige ‘salamål’.

Det som sjokkerte trenerteamet, var imidlertid hans nye evne til å være måljeger.

“Med Moe er det en enorm forbedring fra sporadisk scorer og fra å være en god fotballspiller til denne scoringsmaskinen,” vil Globe senere si.

En back-to-back-tittel tidlig i Liverpool-karrieren i Leicester kategoriserte den som et øyeblikksbilde mot West Brom på Anfield i slutten av januar.

Salahs engasjement, profesjonalitet og rene blodtørstige holdning var også merkbar for de rundt klubben.

Alt hans kosthold, styrke og kondisjonsarbeid på treningsstudioet og lange restitusjonsøkter er viktig for ham å gjenoppdage seg selv fra en lovende kantspiller til en elitemålscorer som vil utfordre for Ballon d’Or-prisen.

Salah fikk personlig ros for å fortsette marsjen den sesongen.

Den afrikanske fotballspilleren ble den første egypteren som vant Premier League-prisen for månedens spiller før han slo Kong i Ghana.

Salah Cole endte som nummer 25 for de røde i deres nederlag mot West Brom i FA-cupen, et nummer som raskt bare ble overgått av George Allen (1895-96) og Fred Bucknam (1914-15).

I midten av januar kom den legendariske figuren på rundt 30 til syne, og Salah bremset ikke.

Det kom til slutt på sublim måte da de slo Porto 5-0 i Champions League.

Men Salah var kjent ikke bare for størrelsen på målene eller frekvensen de kom med, men også for å få nettet til kritiske tider på store enheter.

I sin første sesong på Merseyside scoret Egyptens kaptein Manchester City mot Everton, Chelsea og Arsenal, og ble nummer to i Liverpools første Champions League-semifinale på 10 år mot Roma.

Nytt siden Salah feiret PFA Players ‘Player of the Year-prisen, var på et helt annet fly natt til 24. april 2018 da han forlot nåværende Reds-keeper Alison Becker for å gå til sin side fra en hjelpeløs posisjon med to fantastiske resultater i Kiev-finalen.

Klopps reaksjon ble fortsatt målt, kanskje i et forsøk på å fokusere på stjernemannen.

Han sa: ”Han er i den beste posisjonen, verdensklasse, men du må gjøre det på sikt for å være best i verden, tror jeg.

“De to andre (Lionel Messi og Ronaldo) er ikke dårlige.”

Det var nå Salah løp nå på Anfield fordi Gods hadde spilt sine siste par uker siden sesongen.

Den sjetteplasserte Ballon d’Or-finishen i 2018 tjente en femtedel av finishen, og beviste at hans majestet er anerkjent utenfor Anfield.

“Vi vil ikke selge ham, men vi har ikke noe valg,” innrømmet Romas sportsdirektør Monchi senere.

“Da jeg kom, var tilbudet m 30m, men Vi klarte å få det opp til nesten m 50 millioner Med bonus. Det er alt vi kan gjøre. Markedet ble deretter øde med Neymar, Coutinho og Temple. ”

Liverpool satte sin tid for Salah å fullføre, og brakte ham til Anfield kort tid før han overførte Neymar fra Barcelona til Paris Saint-Germain for 200 millioner dollar. Den iøynefallende overføringen sendte spillet inn i et nytt lag til siktelsen gikk opp.

Sesongen hans vil ende i tårer etter at Sergio Ramos nedrykk slo ham ut av finalen der han slet så hardt for å komme til Liverpool.

Men da hadde Salah allerede skrevet flere nye kapitler i Anfield-historien. Europacupen kan vente et år.

Hans 44 mål i 2017/18-kampanjen inkluderer 32 i Premier League, en ny rekord satt av Alan Shearer, Luis Suarez og Ronaldo tidligere i 38-kampsesongen.

Golden Boot og Golden Age Sala.

“Håper han ikke er ferdig nå!” Sa Globe.

Det er han absolutt ikke. Han er ikke der ennå.

