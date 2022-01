Vi passerer en stor gassboble, på hvis overflate stjerner dannes

Solsystemet vårt reiser gjennom rommet, spesielt gjennom rommet. Omgitt av en lokal boble som astronomer kaller. I dag forteller de oss hvordan denne boblen ble dannet. Etter utbruddet av flere supernovaer.

I flere tiår har Astronomer Vit at det er som en gigantisk boble rundt vårt solsystem. EN “Lokal boble” Noen av dem måler 1000 Lysår Diameter. I dag, noen Forskere Harvard University og STScI (Institute of Space Telescope Science) Finn alle og rapporter De yngre stjernene rundt oss Plassert nøyaktig på overflaten av denne boblen. Alle unge stjerner, men deler som utgjør mange stjerner og noen Skyer Molekyler – de tetteste områdene der stjerner med hell kan dannes – er velkjente. Fra disse observasjonene forteller disse astronomene historien om denne merkelige boblen.

Det hele startet for nesten 14,5 millioner år siden. Med en veldig intens stjernedannelsesfase. Deretter medUtbrudd og supernova Femten massive stjerner. En rekke eksplosjoner begynte å bryte ut Gass Interstellar og støvete eksteriør. Etterlater oss i et mindre tett område. Danner også en boblelignende struktur hvis overflate har de perfekte egenskapene for stjernedannelse.

Ifølge astronomer fortsetter denne lokale boblen å utvide seg i dag. Per person Hastighet Omtrent 6,5 kilometer i sekundet. Den har en toppfart på 23.400 kilometer i timen. Høy hastighet på vår skala. Men når det kommer til et astronomisk fenomen, mener forskere at det er vår lokale boble “Mistet svampen sin”. Og nådde praktisk talt et platå.

Andre bobler i Melkeveien?

For å omskrive historien til denne fantastiske boblen, stolte astronomer på mange verktøy. Prøver Supernova, Fra Bevegelser Galaxy – ifølge data Gaia om europeisk romfart – eller til og med 3D-kart Ting Den går i bane rundt vår lokale boble.

Forskere påpeker at dette er en lykkelig tilfeldighet சோலைல் Er nå nesten i sentrum av denne boblen. Resultatet av reisen hans Melkeveien. Han førte den dit for rundt 5 millioner år siden nå. Ifølge astronomer er denne typen systemer et bevis på at det må eksistere noe annet sted i landet vårt Galaxy. For hvis disse gigantiske boblene var sjeldne, ville det vært statistisk umulig for oss å være i hjertet av en av dem.

Vårt Melkeveien Ser dermed litt ut som ost med hull. Hull – bobler – døende stjerner, supernovaer og nye stjerner kan sees i kantene. Det er nå opp til forskerne å kartlegge noen av disse boblene. Etablere deres form og størrelse og deres plassering. Hvorfor ikke, deres kommunikasjonsmetoder. En ny måte å forstå hva livets siste stjerner spilte i stjernedannelse, men også i utviklingen av galakser.

Fremhevet på 1970-tallet, er den lokale boblen der solen vår og planetene beveger seg, dannet av det kontinuerlige utbruddet av flere supernovaer. Brann Kosmisk fyrverkeri som skjedde for rundt 10 millioner år siden. En annen forklaring er imidlertid mulig: gebyrtransaksjoner Sol-vind Med nøytrale gasser fra det galaktiske mediet. For å bestemme mellom dem har et team av forskere utviklet et spesifikt verktøy. Konklusjon: Supernovahypotesen er styrket.

Som vi nylig nevnte ifølge studien som skapte forsiden Naturlig, Galaksen vår, der vi bor, en Superkontinent Galaksen ble oppkalt etter oppfinnerne Loniakia (“Massive Sky Borders” På hawaiisk språk). Et så stort maleri. I svært moderate dimensjoner danner solen vår for tiden i en av klaffene Astronomer Kall den «lokalboblen» fra 1970- og 1980-tallet.

Formen, som er beregnet til å være 300 lysår lang, er en Peanøtter Eller et timeglass. Dens tetthet er svært lav (0,001 atom per kubikkcentimeter) og temperaturen på gassene er spesielt høy i alle retninger, som vist av de første observasjonene på røntgenstråler.

Dyttet av supernovaer

For å illustrere disse hullene Interstellar medium, Hovedscenen som er foreslått er en serie Supernovaer. Husk at disse utbruddene av stjerner med utrolig kraft (energien som brukes kan være større enn de som er skapt av solen i millioner av år) ikke er uvanlig i Melkeveien. Astronomer anslår at galaksen vår har et gjennomsnitt på én hvert femti år. Hvis mange rømmer fra oss (siden 1604 ble den siste Kepler-supernovaen sett i galaksen vår), er hovedårsaken at de er skjult av stjerneskyer og støv som kommer fra galaksen.

Men for 10 millioner år siden i vårt nabolag var det veldig annerledes. Faktisk ser det ut til at mange medlemmer av en stor stjerneklynge er popcorn, og etterlater seg store rester av bobler som fortsetter å utvide seg i dag! Det må ha foregått i rimelig avstand fra jorden, fordi vår Biosfære Viser at den ikke ser ut til å være påvirket av potensielle sjokkbølger Stigma For denne perioden.

Supernovaer ser ut til å ha dannet boblen

Hypotesen om en lokal boble gravd av utbruddet av stjerner er ikke enstemmig i det vitenskapelige miljøet. F. Som Scott Porter, en av forfatterne av artikkelen publisert i sommer Naturlig (utgave 27. juli 2014) “I løpet av det siste tiåret har forskere utfordret tolkningen av supernovaer, og antydet at all denne milde røntgenstrålingen kan være et resultat av en ladningsoverføring.”. Vil gebyret endres? Ifølge dem er dette bølger av elektrisk ladede partikler som sendes ut av stjernen vår (The Sol-vind) På nøytrale gasstrender gir gløder funnet i røntgenområdet samme effekt som gamle supernovarester.

Videre utviklet forskeren Massimiliano Galeazzi (University of Miami) og teamet hans en detektor som kan oppdage dette mellom to forslag og belyse saken. Bølgelengde, De to signaturene kan skilles. De ble lansert den 12. desember 2012 i en høyde av ca. 275 km, og navnga babyen deres DXL (Røntgenstråling fra en lokal galakse) Oppholdt seg i verdensrommet i bare fem minutter før han returnerte til jorden, lastet med verdifulle data om ladningsutvekslinger i solsystemet. Til slutt, etter flere måneder med forskning, ser det ut til at rundt 40 % er solfylte. Så gamle supernovaer er ansvarlige for alt annet.

“Dette er en viktig oppdagelse” Professor Galeazzi konkluderer fordi det berører “Vår forståelse av regionen nærmest Solen, så den kan brukes som grunnlag for fremtidige modeller av strukturen til galaksen vår.”. Sammen med de nye måleinstrumentene, er DXL planlagt å lage sin neste fane i verdensrommet i desember 2015.