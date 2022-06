«Vi renset stolene, og det viste seg at …»

Hermann hadde bestilt hagestoler fra Vijver-en Tuincentrum Pelckmans, en butikk på Hagesenteret i Lommel. Etter en ventetid på flere måneder fikk belgieren endelig møblene sine. Men da han inspiserte gjenstandene nøye, la han merke til skader. Hjemme ryddet vi stolene. Det viste seg at det var spor av slitasje på armlenene, forklarer Hermann til våre kolleger fra HBvL. Etter å ha meldt fra om problemet samme dag, nektet butikken å ta noe ansvar.







For Eric, samme problem. «Vi kjøpte plenstoler for 165 euro hver,» sier han. Ved utpakking ble to stoler ødelagt i armlenene. Etter å ha sendt bildene til butikken er svaret det samme: ingen bytte er mulig dersom skaden ikke merkes i butikken.

Når du forlater en butikk med et produkt, godtar du tilstanden det er i. Så det er alltid best å sjekke, med fare for å finne deg selv i tilfelle av Hermann og Eric, og derfor ikke berettiget til nye stoler eller kompensasjon.