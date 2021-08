Vi simulerte West Brom vs Arsenal, med én spiller som gjorde hele forskjellen for Miguel Arterta

Arsenal fokuserte på innenlands cupfotball da Gunners møtte West Brom i andre runde av Carabao Cup onsdag kveld, etter 2-0 tap på rad mot Brentford og Chelsea for å starte Premier League 2021/22 sesongen.

Michael Arteta Er satt til Uten mange førstelagsspillere, Gabriel, Eddie Ncedia, Hector Bellerin, Thomas Party, Alexandre Lockett og Ben White Alle er klare til å gå glipp av Hawthorne -turen.

Aaron Ramstale forventes å signere den nye kontrakten Gunners INNLEDNING, Martin Odegord er skeptisk til å gjøre sin andre debut onsdag på grunn av visumproblemer.

Så, hvilke rader vil begge lag velge for sesongstart? Hva blir også sluttresultatet?

Vi brukte FIFA 21 for å få en poengsumsprognose for West Brom mot Arsenal onsdag, dette er hva som skjedde …



West Brom v Arsenal score forutsagt av FIFA 21 -simulering

Vi brukte kick-off-modus i FIFA 21, men valgte ikke et lag å kontrollere, og så valgte vi lagene og ga scoren en forutsigelse, og så på selve kampen.

Siden FIFA 22 ennå ikke er utgitt med oppgraderte verktøy og overføringer, brukte vi Sports Club -overføringssystemet i FIFA 21 til å oppdatere begge sider med de siste overføringene som ble gjort til 12. august 2021, men dessverre er verktøyene fortsatt fra forrige sesong.

Vi spår at Arsenal vil bli satt opp i et 4-2-3-1-oppsett, med sin rekkefølge som følger: Ramstale; Rom, holding, mari, tårn; Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard, Nelson; Balochistan.





Når det gjelder West Brom, forutsier vi at bildene vil bli satt opp i et 5-2-3-oppsett, med sekvensen som følger: Johnstone; Furlong, Ajay, Bartley, Ohia, Townsend; Mowat, Livermore; Diangana, Grant, Robinson.

Det var Argentina som dominerte kampen, men klarte ikke å skape mange klare sjanser for Saga, Palogun og Nelson.

Grady Diangana fikk den beste sjansen til Paxi.

Til tross for Arsenals innsats i første omgang, var West Broms forsvar godt boret og viste seg vanskelig å bryte ettersom begge lag var på 0-0 i andre omgang.

Etter at Emile Smith introduserte Rowe fra benken, viste Arsenal endelig respekt, med Mohamed Elneni som ga ballen til Smith Rowe med en praktfull pasning som splittet det pakistanske forsvaret og trillet ballen forbi innbytter Sam Johnstone til 1-0 i siste hjørne.





West Brom gikk veldig rett i de siste fem minuttene, men kampen var Arsenals første seier i sesongen 2021/22 som Manchester City over Premier League -helgen mot forsvarende mestere.

FIFA 21 spår sluttresultat: West Brom 0-1 Arsenal

Konkurransetall på heltid er her.





FIFA 21 spår at Arsenal vil slite med å bryte sin egen side i de tidlige stadiene av kampen, med West Brom som forblir fleksibel gjennom første omgang.

Arsenals besittelse og press vil til slutt lønne seg for Artetta da Smith Rowe gjorde forskjellen med et strålende mål etter noen gode oppbyggingskamper mellom Xhaka og Elneny, som delte det pakistanske forsvaret slik at Smith Rowe kunne sende Karabakh Cup til tredje runde . .

Hva tror du blir poengsummen mellom West Brom og Arsenal onsdag kveld? Gi oss beskjed i kommentarene!

Etterfølgeren til FIFA 21, FIFA 22, slippes fredag ​​1. oktober 2021 i Storbritannia og rundt om i verden.