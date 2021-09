Vi simulerte Young Boys og Man United for å få Champions League -poengsummen.

Manchester United kommer til å ta Premier League -formen til Champions League i kveld da de drar til Sveits for å møte Young Boys i den første kampen i den europeiske kampanjen.

Røde Cloud nådde ni plasser etter en 4-1 seier over Newcastle sist helg Cristiano Ronaldo Han scoret en spenne i sin andre debut for å komme United til topps Premier League Skrivebord.

Nå er de klare til å fortsette en andre periode Champions League Kampanje, Ole Gunner Soulscare Jeg håper laget hans kan forbedre seg forrige sesong, der de rykket ned i Europa League etter å ha havnet på tredjeplass i gruppen.

Uniteds skadeforstyrrelser ser ut til å forsvinne raskt, ikke bare Marcus Rashford og Alex Dellas.

Det kan være for tidlig Scott McDomney Og Edison Cavani kommer tilbake til laget, men paret går tilbake til full kondisjon.

Så, hvilke linjer vil begge lagene velge for dette? Hva blir også sluttresultatet? Vi brukte FIFA 21 for å få poengsummen for Young Boys mot United på tirsdag, og dette er hva som skjedde …

Spådd av BSC Young Boys vs Man United Scoresimulation

Vi brukte kick-off-modus i FIFA 21, men valgte ikke et lag å kontrollere, og så valgte vi lagene og ga scoren en forutsigelse, og så på selve kampen.

Siden FIFA 22 ennå ikke er utgitt med mer oppdaterte verktøy og overføringer, brukte vi Sports Club -overføringssystemet i FIFA 21 til å oppdatere Young Boys og Man United -lagene med de siste endringene, men dessverre er settene fortsatt forrige sesong.

Når det gjelder vertene, spår vi at Young Boys kan settes opp i en 4-4-2-setting, med deres sekvens som følger: Balmoose; Hefty, Camara, Jessiger, Garcia; Fassnacht, Sierro, Aebischer, Ngamaleu; Seabatsu, Elijah.



Vi spår at Soulscares kan navngi den uendrede siden i deres 4-2-3-1-oppsett, og rekkefølgen deres er som følger: Di Jia; Van-Pizza, Varane, Maguire, Shaw; Lege, Pokpa; Greenwood, Fernandez, Sancho; Ronaldo.

Hjemmelaget ble sjokkert 90 sekunder senere da Meshach Elijah banket i nærheten av huset fra det gjennomboret korset til Nicholas Gangamaleu.

United tok kontrollen fra målet og la mye press på Young Boys ‘backline, men mot kampens gang holdt Y Burn selv Elia til en 2-0-ledelse i et sekund.



Theosan Seabatsu løp inn i feltet da Rafael Varane passerte Elijahs løp, og spissen tok sin andreplass, forbi David de Kia.

United dominerte saken da Bruno Fernandez trakk et mål tilbake, og den angripende dyktigheten på showet viste seg å være mer enn hjemme.

Paul Pogba fortsatte sin utmerkede kreative form, han tok ballen til høyre og slo et listig innlegg inn i feltet for å møte Fernandes sene løp, og den portugisiske midtbanespillerens keeper klarte å krysse halvunderskuddet.

Også på et øyeblikk trakk de røde til 2-2, med Ronaldo som scoret et mål bare minutter etter Fernandes.

Noen gode pasninger på kanten av feltet mellom Jadan Sancho, Fernandez og Nemanja Medic så sistnevnte skape nok plass til å ta Ronaldos løp. Cornerpasning og blast for å utligne poengsummen.



United fortsatte å dominere andre omgang og Ronaldo kom tilbake etter pause etter å ha fullført et raskt kontringsangrep.

Soldatsiden befant seg i en en-mot-en-situasjon med en ung Boys-forsvarer da de tørket linjene fra et hjørne. Legg siden hans frem.



Bogba tok ballen til venstre, kuttet til høyre og rullet en glimrende innsats på høyre side for å utvide ledelsen til United til to mål.

Innbytteren Jesse Lingard fullførte et suverent laggrep i de to siste minuttene for å vinne den første Champions League -kampen i Red Devils -sesongen.

FIFA 21 Rated: Young Men 2-5Man United

Dette er konkurransestatistikken på heltid:



FIFA 21 spår at til tross for at de falt 2-0 i starten, viste Uniteds angripende dyktighet seg for mye for Young Boys da de kom bakfra og vant 5-2 i starten av Champions League.

Etterfølgeren til FIFA 21, FIFA 22, slippes fredag ​​1. oktober 2021 i Storbritannia og rundt om i verden.