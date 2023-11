«Vi søker ikke å styre Gaza,» sier Benjamin Netanyahu

«Jeg tror den israelske hæren opptrer på en eksepsjonell måte,» erklærte han på den amerikanske kanalen Fox News, og avviste igjen ideen om en våpenhvile.

MR. sa Netanyahu da han ble spurt om hans samtaler med USAs president Joe. Biden.

«Men vi ble enige om å etablere sikre korridorer for sivile å bevege seg fra nord til sør på Gazastripen,» sa han.

Lederen forsikret at Israel ikke har til hensikt å bli lenge i Gaza.

«Vi søker ikke å styre Gaza. Vi søker ikke å okkupere det, men vi søker å gi en bedre fremtid for det og for oss,» sa han, og la til at Israel ikke prøvde å «røre noen».

På spørsmål om planen hans for fremtiden til det palestinske territoriet, sa han at den skulle «militariseres, degraderes og rekonstrueres». «Vi må finne en regjering, en sivil regjering som er der,» la han til, uten å spesifisere hvem som kan danne en slik regjering.

Når det gjelder fremgangen til den israelske hæren, vurderte den israelske statsministeren at «den gjør det bra i krigen mot terrorister på bakken og under jorden». «Vi vil fortsette til vi eliminerer Hamas» og «ingenting vil stoppe oss,» sa han.

«Jeg har satt meg mål, men jeg har ikke satt noen tidsplan fordi det kan ta lang tid,» sa han. «Jeg skulle ønske det ville ta litt tid. Men vi beveger oss gradvis, reduserer tapene våre, samtidig som vi prøver å minimere og redusere sivile tap og øke tapene til Hamas-terrorister, så langt tror jeg alt går bra.»

Konflikten startet da Israel nærmet seg en fredsavtale med Saudi-Arabia. Netanyahu insisterte på at konflikten ikke ville utløse diplomatisk dynamikk og at forholdene ville være «modne» for gjenopptakelse av samtalene etter ødeleggelsen av Hamas.

«Jeg tror forholdene er modne, faktisk, etter en seier, tror jeg de til og med er modne,» sa han.

Krigen i Gaza begynte 7. oktober med massakrer fra Hamas – drepte 1400 mennesker i Israel, for det meste sivile, ifølge israelske tjenestemenn. Den israelske hæren bombarderer 2,4 millioner Gazasere dag og natt for å «utrydde» Hamas og minst 10 800 av dem er drept, ifølge Hamas helsedepartement.