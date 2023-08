Vi spiller Flashback 2, den etterlengtede oppfølgeren til et videospillrelikvie

Mens vi var på Gamescom, fikk vi en forhåndsvisning av den etterlengtede oppfølgeren til Flashback, et klassisk videospill utgitt i 1992 for Amiga.

Hvis den allerede hadde hatt rett til flere nyutgivelser, remastere og nyinnspillinger, hadde Flashback til nå aldri hatt rett til en oppfølger. Utgitt i 1992 for Amiga, regnes tittelen som en klassiker i dag av mange grunner. Det var et av de første ekte eventyrspillene som kombinerte action og plattformspill.

Gode ​​nyheter for fansen, hvis oppfølgeren er satt i Microids, blir prosjektet overvåket av Paul Cuisset, faren til franchisen. Og etter en første kontakt med spillet kan vi fortelle deg at det er ekstremt tro mot originalen.

I likhet med originalen spilles Flashback 2 på et todimensjonalt plan. Den tar opp gameplayet, atmosfæren og universet i den første delen, samtidig som den moderniserer de fleste elementene i spillet, her går vi fra 2D til 2,5D. Forstå med dette at hvis vi alltid spiller på et 2D-plan, har settene nå dybde. Du vil kunne utvikle deg på større områder, men likevel med et sidesyn som gir inntrykk av å være i et todimensjonalt spill. Fra et teknisk synspunkt er tittelen svært vellykket. Med respekt for Flashback-universet har utviklerne designet et ekte dobbel A-spill, med ekstremt forsiktige dekorasjoner og visuelle effekter.

Under demoen får vi egentlig ikke et glimt av scenen. Derfor kommer vi tilbake til dette punktet i testen. På den annen side var vi i stand til å teste gameplayet grundig gjennom to nivåer av spillet: tittelen har fem totalt, veldig lange, ifølge utviklerne.

Det første nivået fungerte som en opplæring og lot oss forstå hvordan spillet fungerer. Vi orienterte oss raskt. Spillet veksler mellom plattformsekvenser og ganske enkle skytespill. Totalt sett føles det som et to-stavs skytespill og passer det ganske bra. Derfor er tilnærmingen, tilfeldigvis, litt annerledes enn originalen, med mer action. Spillet har også en ganske vanskelig vanskelighetsgrad med ekstremt aggressive fiender som tar livet av deg i løpet av noen få øyeblikk. Derfor vil det være nødvendig å være veldig oppmerksom på progresjonen, for å unngå å dø for tidlig fordi du på bare noen få sekunder kan finne deg selv overbelastet av motstanderens angrep.

Ifølge utviklerne vil spillet også inneholde kampsekvenser ombord på en robot og sekvenser ombord på en vannscooter. Andre elementer som ikke har blitt vist oss: infiltrasjonsaspektet og RPG-siden av spillet: spilleren kan oppgradere arsenalet sitt gjennom hele eventyret og gjemme seg i skyggene for å rømme fra motstanderne.

Hvis prosjektet på papiret er ekstremt attraktivt, blokk i hånden, elsket vi også denne første kontakten. Spillet er ganske bra totalt sett, tro mot originalen, morsomt å spille og klarer å veksle mellom ulike spillsekvenser, bobler som vises på skjermen… Men fansen kan forvente en ganske vellykket oppfølger.

