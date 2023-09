Vi spiller Test Drive Unlimited 3, racingspillet i MMO-stil

Test Drive Unlimited: Solar Crown, utviklet i flere år av KT Racing-teamene, representerer det mest ambisiøse prosjektet som er utført av det franske studioet til dags dato. Under Gamescom var vi i stand til å komme nær spillet i nesten en time «bak lukkede dører».

Nylig skjøvet tilbake til 2024, Test Drive Unlimited: Solar Crown kan meget vel være et av de mest etterlengtede spillene for racingentusiaster i 2024. Under Gamescom kunne vi teste de fleste av spillets funksjoner, og vi må erkjenne at programmet lover å være attraktiv.

Men før du fortsetter, er det verdt å påpeke at denne Solar Crown, som sine forgjengere, egentlig ikke er det vi kan kalle et racingspill i streng forstand. KT Racing definerer babyen sin som et «cruising»- og «livsstils»-spill – og det er stor forskjell med et klassisk racingspill siden her racing aldri er mer enn en sidelinje av spillet. TDU er et rolig racingspill, der du tar rattet i luksuskjøretøyer i fantastiske omgivelser og kjører ut på veiene med vennene dine. Mellom to utflukter går du tilbake til hovedkvarteret ditt, tilpasser avataren din, drar på klubber, går på shopping… Og det er veldig viktig å være klar over spillets natur fordi, som utviklerne forklarte oss, vil du starte din eventyr med et klassekjøretøy, relativt lavt og din første hyperbil vil ikke låses opp på «tivis av spilltimer» om ikke hundre, ifølge utviklerne.

Spillet tar deg med til øya Hong Kong, som er relativt ukjent sammenlignet med Hawaii, men som likevel skjuler storslåtte panoramaer. Totalt er det modellert over 600 kilometer med veier. Byen vises i skala 1:1. Og aktiviteter vil florerer på denne enorme lekeplassen. I tillegg til racing kan du nyte mange sideaktiviteter, som føles som om de er rett ut av Forza Horizon. Du vil kunne samle rester av kjøretøy for å reparere, gjenopprette samleobjekter, prøve å oppdage alle veiene og alle hemmelighetene på øya…

Et av de viktigste trinnene i spillet vil være å kjøpe et nytt kjøretøy. Det er ingen kjøretøy å vinne her, og det er heller ikke en meny der du kan se alle tilgjengelige biler. Du må gå til forskjellige forhandlere og sammenligne bilene selv. «Det å kjøpe bilen er en stor begivenhet,» forklarer utviklerne for oss. «Vi starter med å speide steder, så kan vi teste kjøretøyet på veien og deretter tilpasse det med merkets offisielle finish.»

Detaljnivået er imponerende. Hytta er modellert ned til minste detalj. Hos forhandleren er det mulig å åpne kjøretøydøren og sette seg om bord. Du kan også aktivere hvert element på dashbordet separat: lysene, vinduene, soltaket, frontlysene osv.

KT Racing insisterer: TDU Solar Crown vil først og fremst være en sosial opplevelse. Dette er ikke et spill å spille alene. Det vil heller ikke være noen enkeltspillermodus, hver konkurranse vil være mot menneskelige spillere og noen ganger mot AI. Noe som forresten nok vil få mange spillere til å krype… For de facto, den dagen Nacon bestemmer seg, kan serverne stenges og spillet vil ikke lenger være spillbart, noe som er like uheldig. Imidlertid er ideen interessant for sin sosiale side. For her vil vi ikke se spøkelser som beveger seg rundt på kartene, men ekte kjøretøy. «Til enhver tid vil det være 12 spillere i nærheten av deg.» Og spillere vil kunne møte andre spillere i sentrene. Spillet setter også to klaner i konkurranse gjennom karrieren.

KT Racing lover mange oppdateringer. «Det kommer en ny sesong hver 3. måned. Den vil integrere nye kjøretøy. Spillet vil imidlertid være komplett ved utgivelse.»

Notatbok i hånden, tittelen virket veldig hyggelig for oss. Vi kunne kjøre 3 forskjellige kjøretøy, inkludert en superbil og en muskelbil, på veier med forskjellig underlag, noe som i stor grad påvirket kjøringen. Og du må innrømme at det er en sann fornøyelse å kjøre kjøretøyet. Spesielt siden alt er konfigurerbart her og racingforholdene endrer seg enormt avhengig av underlag, type dekk men også vær (dynamikk) og trafikk.

Vi fant også det sosiale aspektet veldig interessant i demoen, selv om ikke alle nødvendigvis abonnerer på konseptet.

Visuelt er tittelen også ganske fin, selv om den ikke imponerte oss like mye som forrige Forza Horizon. Settene er praktfulle, kjøretøymodellene er fulle av detaljer, men det er litt tomt til tider.

Til slutt var det bare ett element som virkelig overrasket oss: det er fraværet av en ekte enkeltspillermodus. Vi må nøye oss med løp og utfordringer i de fire hjørnene av kartet mot roboter og mennesker, uten a priori fortelling, spesielle hendelser, og det er synd. Dessuten er det ikke nødvendigvis alle som liker å spille mot mennesker, og dette kan fort bli et reelt problem for en del av samfunnet. Uansett lover prosjektet å være ambisiøst. TDU Solar Crown har potensialet til å bli en av de sanne konkurrentene til Forza Horizon og The Crew Motorfest.

