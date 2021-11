«Vi stenger ikke kl. 20.00 før ytterligere avklaring om kompensasjon»: Nederlandske Horaca avviser nye kontrolltiltak

Det ble kunngjort denne uken i påvente av en stor økonomisk oppgang, Ny «moderat» fengsling annonsert av Mark Rutte, statsminister i Nederland, ikke alle liker. வெள்ளிக்கிழமை மாலை காவல்துறை மற்றும் சுகாதார எதிர்ப்பு நடவடிக்கை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் இடையே மோதல்கள் கூடுதலாகVåre kolleger fra Het Laatste Nieuws rapporterer at hotell- og restauranteiere nekter å stenge virksomhetene sine klokken 20.00 denne lørdagen.

Ifølge Johann de Vos, en hotelleier i Breda-avdelingen til Koninklijk Horeca Nederland (KHN), er problemet mangelen på støtte til sektoren. Han fordømte også regjeringens brutte løfter, og sa at den hadde tatt et skritt tilbake ved å implementere dette nye fengselet. “1. november for å bli kvitt disse aktivitetene. Som gründer ansetter du folk, organiserer varelageret ditt, og så får du det.“, beklager forretningsmannen.

“Esker er tomme”

“Hvis du fortsatt ikke vet noe om offsets, hvordan kan du stenge oss? Vi forstår at noe må skje for å redusere antall koronavirus. Men dette er ikke riktig måte å gjøre det på.“, Insisterer også på å eie en pub i Zwolle.”Boksene er tomme“, forklarer han, og han begynner å komme tilbake på sporet.

I Leeuwarden har dusinvis av kafeer valgt å ikke stenge etter klokken 20. “Noen ganger er det nødvendig å være det motsatte“Pubeier Dunn Eiger sier.”Hver gang noe skjer, kommer gjenopprettingsknappen tilbake“.

Maarten Hindeloopen fra Koninklijke Horeca Nederland (KHN) i Haag, en nederlandsk cateringorganisasjon, forstår misnøyen til pubeiere. “Jeg tror varselet er det verste som kan skje. Vi stenger ikke klokken 20 før vi får mer klarhet i utligningene.“, lover han, tilbyr sin støtte.

Nederland kunngjorde torsdag 16 364 nye regjeringssaker i løpet av de siste 24 timene, og brøt den tidligere rekorden på 12 997 saker satt i desember 2020.