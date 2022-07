«Vi tar folk for idioter»: Hvorfor handelsavtalen mellom EU og New Zealand mangler konsensus

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og New Zealands statsminister Jacinda Ardern kunngjorde inngåelsen av en handelsavtale mellom de to sidene 30. juni med et smil. Vinn-vinn og kontrakten presentert som en erklæring «Økonomiske og forretningsmessige fordeler for forbrukere, små og store bedrifter i New Zealand og EU».Oppsummerer EU-kommisjonens pressemelding.

Jacinda Ardern og Ursula van der Leyen var mer entusiastiske da de presenterte denne nye forretningsavtalen. © AFP

En kontrakt som inkorporerer innovativt ansvar er moderne «Handel, bærekraftig vekst, inkludert Paris-klimaavtalen»Peker igjen på kommisjonen.

Men denne oppfatningen er langt fra enstemmig. MEP Philippe Lamberts (Ecolo) skyter røde baller på denne nye handelsavtalen. «Hensikten er ikke å stramme relasjonene på regulatorisk, miljømessig og sosialt nivå, men å øke strømmene i denne forbindelse med et land som ligger på den andre siden av planeten. Handel, med tanke på geografisk konto. Vi kan imidlertid ikke gå. Enn EU og New Zealand»Han påpeker.

En dråpe i havet av europeisk handel

Fra et regnskapsperspektiv sa Jacinda Ardern at avtalen kan øke landets eksport til våre land med en milliard euro (1,8 milliarder New Zealand-dollar). Når det gjelder europeisk eksport, kan stillehavsøya øke med 4,5 milliarder euro. For New Zealand er avtalen med dens fjerde største handelspartner gode nyheter, med handel mellom de to partene på nesten 8 milliarder euro.

«Storbritannia har en lignende avtale med New Zealand som har en BNP-effekt på 0,00 %. Jeg ser for meg at ting ikke vil være så annerledes for EU.»Philip Lambertz tror på sin rolle.

«Jeg er virkelig overrasket over interessen for denne avtalen,» oppsummerte nestleder Ecolo Philippe Lamberts. © Jean-Marc Quint

Ifølge tall fra EU-kommisjonen, er det totale volumet av eksport og import fra unionslandene med utlandet i 2021 4,3 milliarder euro (4.300.479.499.085 euro for å være nøyaktig). Av denne summen bidro New Zealand med 7,78 millioner eller 0,18%. «Den eneste fordelen med en slik avtale kan være politisk. Så jeg lurer på interessen.»Han fortsetter. «En handelsavtale i dag, selv med land nær oss, bør være et verktøy for regulatorisk integrering, men slik er det ikke. Med mindre vi endrer DNA i handelsavtalene som EU ønsker å forhandle frem, er de ikke tilfredsstillende for oss. Vi forstår interessen av å ha handelsavtaler, men deres hovedmål bør være å integrere kontroller oppover.»

«Tyrkia for europeiske bønders hån»

Kunngjøringen av avtalen bekymrer også landbrukssektoren, som ser på det som en ny inntreden fra en konkurrent som kanskje ikke holdes til de samme produksjonsstandardene. Konkurransen anses som ulik og dette kan gi et nytt slag for sektoren. «Det er klart de er bekymret! Hovedmålet til landene som har avtaler med Europa (New Zealand, Mercosur-land, etc.) er å enkelt eksportere landbruksmatprodukter til oss uten å respektere reglene våre. Så jeg forstår den europeiske landbruksverdenen: det er en falsk kalkun»Fordømmer MEP.

Handelsavtaler mellom EU og resten av verden. © EU-kommisjonen

Og for å understreke de kommende økologiske lidelsene. «Ta melk for eksempel. Det er sant at New Zealand-dyr beiter utendørs og melkeproduksjonen i New Zealand er bedre enn mange andre land i unionen. Men for å få det til oss, må vi dehydrere melken til et pulver, laste den på skip, ta den halvveis over planeten, og deretter rehydrere den når vi kommer hit…hva er vitsen med en slik manøver? Vi behandler folk som idioter.

For Philippe Lamberts må måten konvensjoner og kommersielle avtaler inngås på gjennomgå en fullstendig overhaling. «Tilhøre DG Trade («Generaldirektør for handel»Utenrikshandelens ansvar, red. Før en veritabel hellig krig for handel, uavhengig av sosiale, miljømessige og demokratiske kostnader. De er ikke gjenstand for andre argumenter enn å øke løpene: vi kan ikke argumentere med dem. De forstår ennå ikke den nye avtalen, for eksempel Paris-avtalen eller miljøsporreduksjonen.»

EU understreker viktigheten av å respektere sine forpliktelser Green Deal Og med sitt mål om karbonnøytralitet (innen 2050), ser MP Ecolo på avtalen som et tilbakeskritt. «kan du si Green Deal EU har tre svake punkter: generell landbrukspolitikk, handelspolitikk og pengepolitikk. Den beholder et stort område med grå substans, og avtalen med New Zealand er en annen.»Han avslutter.