Vi testet Googles Bard chatbot, og slik kan du teste den

I forrige uke åpnet Google endelig en offentlig prøveversjon av Bard chatbot, en direkte rival til OpenAIs ChatGPT og Microsofts nye Bing chatbot. I motsetning til sistnevnte, som er basert på den store språkmodellen (LLM) kalt GPT, bruker Bard LaMDA-modellen, utviklet av Google. Og i motsetning til ChatGPT, men akkurat som Bing, er dataene dine oppdatert og du kan bruke informasjon funnet på nettet i sanntid.

For å få tilgang til Bard må du oppfylle visse kriterier. Først må du ha en konto hos Google. Hvis du ikke har en, kan du opprette en gratis her. Du må også være over 18 år og beherske engelsk, det eneste tilgjengelige språket for øyeblikket. Du må også koble til fra USA eller Storbritannia, de eneste to landene der chatboten er tilgjengelig på dette stadiet.

Frankrike VPN kreves

For å prøve Bard må du være på farten eller bruke en VPN. De mange betalte VPN-ene fungerer veldig bra, men du kan også bruke gratis VPN som er innebygd i Opera-nettleseren, ved å velge «Americas» som plassering. Til slutt, den siste betingelsen før du kan chatte med AI-en er å registrere deg på ventelisten. For å gjøre dette, gå til bard.google.com og klikk » Skriv deg på venteliste «. Så du må vente. I vårt tilfelle var ventetiden fem dager, mye raskere enn ventelisten for den nye Microsoft Bing. Du vil motta en e-post når kontoen din er autorisert til å bruke chatboten.

Ved første pålogging viser nettstedet en advarsel om at Bard er et eksperiment. Google advarer om at svarene kan være feil, og viser til og med nederst i vinduet at informasjonen kan være sjokkerende og ikke representerer Googles syn.

Hvis du har brukt ChatGPT før, vil Bards grensesnitt se veldig kjent ut. Det er bare et chattevindu. Skriv inn spørsmålet ditt på engelsk og chatbot vil svare deg. Du kan deretter avgrense forespørselen din, gi tilleggsinformasjon eller gå videre til et annet ikke-relatert spørsmål. Bard vil huske de tidligere utvekslingene som kontekst for det som følger. I motsetning til ChatGPT, bruker ikke Bard flere separate faner for chattehistorikk, alt lagres i » bardisk aktivitet «. For å avslutte en samtale og starte en ny, klikk på » tilbakestill chat «.

En AI som ikke alltid har svaret på alt

I likhet med ChatGPT har Bard noen overraskelser på lager. I dette tilfellet kan du ikke svare på visse relativt enkle spørsmål. Siden han bare godtar engelsk, be ham for eksempel om å navngi alle presidentene eller alle statene i USA. Chatboten forteller deg bare at den ikke kan hjelpe deg. På samme måte, når du spør ham hva som er det første bildet tatt av en eksoplanet, fortsetter han å svare at det fra James-Webb Space Telescope, tatt 1.Ahem September 2022. Dette er faktisk det første bildet som noen gang er tatt av en eksoplanet i det midt-infrarøde. Det første bildet av en eksoplanet dateres tilbake til 2004… Google klaget på denne feilen da Bard annonserte den i februar, og problemet er ennå ikke fikset.

I tilfelle tvil om sannheten til informasjonen, inkluderer hvert svar en knapp » Google det «, som lar deg starte et klassisk Google-søk. Du kan også klikke Like eller Like for å gi tilbakemelding om kvaliteten på responsen og hjelpe til med å trene AI bedre. «Oppdater»-knappen lar deg be ham om et annet svar på spørsmålet. Husk til slutt å være forsiktig så du ikke sender sensitiv informasjon. Google samler inn dataene og bruker dem til å trene kunstig intelligens. Firmaet sier spesifikt i FAQ: » Ikke ta med informasjon som identifiserer deg eller andre i samtalene dine med Bard. «.